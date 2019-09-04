修例風波：港股夜期低水逾300點

修例風波近3個月，社會動盪不安，特首林鄭月娥已完成發表電視講話。金融市場明顯不買帳，港股夜期現報26,222點，跌254點，較恒生指數周三(4日)現貨收市26,523點，大幅回吐301點。

周三下午傳出香港困局乍現轉機，一度刺激港股午後抽升最多1,126點，恒指高見26,654點，最後收市報26,523點，升995點或3.9%。國企指數收報10,288點，升252點或2.52%。主板全日成交1,163億港元。

港股通(滬)錄逾12億元人民幣(下同)淨流入，全日餘額407.72億元。港股通(深)錄逾11億元淨流入，餘額408.43億元。

近期受連串示威活動打擊的香港地產及收租股顯著反彈，九龍倉置業收市飆12%；新鴻基地產升近一成；新世界發展升10%；長實升逾8%。

零售股亦翻生，周大福及六褔集團齊升約一成。莎莎國際升17%；卓悅控股升逾8%。

其他香港業務比重高的股份都有買盤，領展及港鐵飆5.9%及6.4%；恒生銀行升6.8%；中銀香港升5.4%。

重磅藍籌全線上揚，騰訊收升3.6%；友邦保險升5.8%；香港交易所漲近半成；滙豐控股升3.4%；建設銀行升2.6%；中國平安升2.8%。

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