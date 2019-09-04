修例風波：慕詩8月生意大減　明年春季在港推網購

他提到，公司亦正致力拓展東南亞市場，如消費力較高的新加坡。由於香港受近期政治局勢影響，新加坡成為受惠地區，故看好當地的發展前景。

他坦言，近期社會事件導致部分店舖需要提早結束營業時間，生意有受影響，加上訪港旅客減少、本地消費意欲冷淡，8月錄得大雙位數跌幅，又預料9月銷售會較以往更淡靜，認為下半年零售市道難有大起色，期望11月及12月受節日氣氛帶動而有較大好轉。

他又透露，現時有與業主商討減租，而業主亦明白零售市道下滑，期望能共度時艱。

至於中國經濟有下行壓力，他認為，會對公司的中國銷售帶來一定壓力，但公司產品屬中高端中路線，顧客有較強的購買力，將靠設計具獨特性的產品吸引客群。

他又指，過去一年公司調整零售網絡，減少十數間經營效率較低的分店。今年將於香港新增2間店，中國則新增3至4間，料有關資本開支共800萬元，零售網絡的調整成效將於2020年或2021年在財務報表反映。

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