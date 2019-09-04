【區區有筍盤】紅磡環海‧東岸入場叫價唔使「五球」

港股政局乍現轉機，惟香港樓市氣氛已經轉弱，業主放盤價明顯較以往貼地，細心發掘隨時揾到筍盤。入伙不足一年的紅磡環海‧東岸，現時有約180個放盤，當中有多達60個叫價低於「五球」，開放式戶叫價430萬港元起。

中原葉文浩表示，項目放盤主要為開放式及一房單位，開放式戶放盤約90個，上述入場單位為1C座低層L室，實用面積218方呎，呎價19,725元。單位連租約放售，以現時市值租金約1.3萬元計算，租金回報約3.6厘。而交吉單位售價則由435萬元起，單位為1A座低層P室，實用面積203方呎，呎價21,429元。

樓盤的一房入場單位是1B座中層D室，連租約叫價550萬元，以面積270方呎計算，呎價20,370元。同間隔的1A座低層A室，實用面積296方呎，業主以600萬元交吉放售，呎價20,270元。

他又指，環海‧東岸8月錄得3宗買賣成交，當中1A座低層M室，實用面積194方呎，原先叫價460萬元，其後減至430萬元成交，呎價22,165元。原業主以358.1萬元購入，帳面獲利71.9萬元，期內升值20%。9月則暫未有買賣成交。

資料顯示，該物業屬單幢式，坐落於崇安街23號，共提供1,008伙，實用面積194至375方呎，提供開放式至兩房細單位。

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