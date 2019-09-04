修例風波：沈慶洪籲小心港股回吐　宜「現金為王」

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，儘管港府宣布撤回修訂《逃犯條例》及加入更多中立人士於監警會，但坦言港府早已錯失了撤回條例的時機，現時示威者尚有其他訴求，故要看社會對特首的建議是否「收貨」。周三(4日)港股一度彈逾千點已較預期多，慎防周四(5日)會有獲利回吐。

他指出，若周三晚上警方與示威者沒有嚴重衝突，恒指周四或只會輕微回吐百多、二百點；相反，若示威者「不收貨」，繼續有嚴重衝突，則恒指或會回吐400至500點，甚至有機會將周三的升幅「打回原型」，之後續於25,000至26,000點間浮沉。不過，除非有更大的壞消息，例如中美貿易戰再升級，恒指才會跌穿25,000點關。

相反，若香港社會動盪能平息，恒指可望重返27,000至28,000點水平，之後焦點將集中於中美貿易談判。

不過，他坦言，目前港股處於政治市，好難估，雖然恒指估值不貴，但最怕是前景不明朗，甚至基金經理對港府處理本土問題感到絶望，令到無人敢入市買貨，大市將出現陰乾情況。至於地產股反彈，他認為只是「冚倉盤」帶動，後市仍要觀望消費市道能否復甦，不建議現價追入，投資者目前仍宜持現金為主。

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