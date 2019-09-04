【深度解構】市場最驚的已不是熊市或衰退 而是...

外國傳媒報道，目前市場最憂慮的已經不是股市升跌、經濟得失，而是全球央行的「量化寬鬆(QE)」政策可能正式宣布敗北，即救市技窮，令全球經濟墮入難以挽救的深淵，這較牛熊周期、經濟盛衰循環更可怕！事實上，現時愈來愈多投資者表示，對央行聲稱的提振通脹及經濟政策不買帳，甚至有人擔心刺激措施可能弊大於利。

【市場已發出3大信號】

他們的憂慮是有理由的，原因包括通脹預期下降、債券孳息率暴跌(反映市場憧憬減息及融資成本更低)，以及孳息率曲線趨平(反映市場愈益擔心經濟衰退)，表明金融市場對於央行採取的措施能否提高通脹、並避免全球經濟陷入衰退的擔憂日益增加。值得留意的是，美銀美林上個月的一項基金經理調查顯示，投資者最為擔憂「量化失敗」。

在美國聯儲局、歐洲央行，甚至日本央行準備最早在9月一同宣布放鬆貨幣政策之際，上述的金融市場3大信號都加大了他們工作的難度。

亞洲最大資產管理公司、總部位於東京的三井住友信託資產管理的高級經濟師Naoya Oshikubo表示，市場要表達的是，他們認為央行現在無法提高通脹，各國央行需要重獲公信力。

【瘋狂減息及QE似失效】

事實上，即使全球各國央行過去10年間，減息高達700多次，並購買了數以萬億美元計的債券，結果依然讓市場疑慮有增無減。雖然這些舉措避免了2008年金融海嘯後陷入類似1930年代的「大蕭條」，但價格壓力依然低迷，多數主要經濟體都達不到央行的通脹目標。

舉例來說，日本央行雖然在2016年推出負利率，通脹竟然沒有被刺激，仍然在0.6%；南韓夾在日益加劇的中美貿易戰中間，貨幣南韓圜今年以來大幅貶值約一成，理應推高通脹，惟今年8月通脹竟然首次跌至「零」。

除了亞洲區日本及南韓，即使美國聯儲局今年7月底落實最近十年以來首次減息，歐央行也勢將在9月跟隨，但反映長期通脹預期的5年期遠期通脹掉期依然在美國下跌，在歐元區也逼近紀錄低位。

負責監督全球金融活動的國際貨幣基金組織(IMF)最近公布，將發達國家2020年通脹平均預期下調至僅2%。換言之，央行瘋狂放水後，通脹依然未達標。

【央行公信力受創】

誠然，各國央行在盤點所剩無幾的「彈藥庫」時，發現還面臨着信譽危機。例如，與上次經濟衰退前相比，聯儲局的基準利率僅有當時的一半水平。這意味着雖然聯儲局一直強調通脹一定達到目標2%，但不單止遲遲未達標，反而在利率未加至2008年危機前就要減息，公信力自然受創。

更重要的是，目前日本及歐央行的關鍵利率也處於「負值」，意味着即使重啟及擴大QE，可能也不再像過去那樣有影響力。例如，歐央行行長德拉吉的政策雖然曾幫助歐洲經濟從2012年低谷回升，但現如今釋放的刺激信號，對市場信心作用微乎其微。

渣打銀行負責G-10外匯研究的Steven Englander在接受彭博電視採訪時表示，目前不確定某項舉措是否真的會對經濟有所幫助，還是會幫倒忙或無濟於事。市場上有很多人說過度刺激會物極必反，不會再起到甚麼作用。

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