理財Campus：股匯陷波動　積金點「算」？

環球投資市況動盪，特別是港股和人民幣匯價走勢波動，被迫供強積金的「打工仔」亦受累。對於揸重上述投資的強積金計劃成員，現時應採取甚麼對策？

●張女士：揸重恒指基金 忌急變組合 衡量風險

張女士平時有留意開港股走勢和新聞，所以強積金也揀選了最熟悉的恒生指數基金，取其開支比率較低兼跟貼恒生指數走勢。雖然恒指周三急漲近千點，但由年內高位計仍累挫逾3,700點。

駿隆集團常務董事陳銳隆觀察到，在股市轉趨波動下，多了成員留意強積金，小部分強積金計劃成員由較進取的投資轉為保守一點，但暫時未見大規模的轉換。

他表示，若計劃成員早已因應人生階段和個人風險承受能力制訂了合適的股債比例，如七成投資股票以及三成投資債券，就不要隨便因應市況變化而變動至其他比例，以降低高買低賣的風險。另外，若上述資產比例因市況變動而偏離了七三之比，更應沽出比重增加了的資產，買入比重下降了的資產，以重新達致七成股、三成債。

他續指，現時美國股票特別是科技股的基本因素不俗，歐洲股票現時估值亦大致已反映了英國脫歐因素。若強積金計劃成員看淡港股前景，可考慮先行減持港股並轉買歐美股票。債券方面，環球債券、亞洲債券、港元債券都可考慮。

香港財務策劃師學會副主席謝汝康表示，檢視強積金投資時，要分清楚是現有的資產，抑或是其後的新供款。當股市已出現較大調整，但中長線前景不太差時，月供分段買入，可發揮平均成本法的效用。

以新供款為例，他認為仍可考慮恒指基金。港人最熟悉港股，理應投資在熟悉的地方，加上現時恒指估值降低，可考慮用相對低的成本逐步吸納，宜看中長線。

●伍生：持100%股票 宜把握升跌周期部署

伍先生的強積金投資相當進取，全部揀選了投資風險級別最高的股票類強積金基金，分散於美國、歐洲、中港等多個市場。近日環球股市調整令其強積金戶口結餘少了約半成，但整體計相比年初仍有錢賺。

按積金局截至今年六月底數據，強積金計劃內的股票基金淨資產值達3,648億元，佔整體強積金比例達四成，是最多人持有的基金類別。有投資不同比例股票的混合資產基金，佔整體比例亦達36%，因此股市下挫，最多強積金成員受影響。

謝汝康表示，新供款應把握升跌周期，令退休金獲得中長線增值效果，除可考慮港股基金，亦可留意現時市場上有投資健康謢理股份的強積金基金。因為一般退休投資，應盡量與衣食住行掛鈎，以應付退休後的開支，而健康謢理與退休較貼近。另外，在醫藥行業方面，新興市場較多規管，但美國不規管藥價，當企業成功取得新研發藥物的專利權，盈利和股價自然水漲船高。

雖然他不便透露基金名稱。不過，宏利MPF康健護理基金是現時市場上唯一一隻涉足這板塊的強積金基金。此基金年內升約7.4%，落後於同期有雙位數升幅的美股基金，但跑贏港股基金。

●李小姐：揸重人仔 攻環球債券基金自保

李小姐放假時最愛與三五知己北上消費，亦熱衷內地網購，加上投資取態較保守怕蝕錢，令她揀選強積金基金時，也選了一隻人民幣貨幣市場基金，且佔了強積金資產的一大部分。然而，隨着近期離岸人民幣匯價屢創新低，其強積金表現大受牽連。

按晨星（亞洲）資料，市場上數隻人民幣及港元貨幣市場基金年內跌幅均超過1%，部分人民幣債券基金亦見紅。

謝汝康指，人民幣年內「不斷流血」，拖累人民幣計價的債券和存款表現，早前高位買入或蝕入肉。他認為債券投資方面，趁着現時美匯強勢，持有較多美元債券的環球債券基金是不錯的選擇。

他補充，對於舊有供款的處理，可分開「懂」和「不懂」兩種人。懂得投資的不少早已賣出港股基金，轉往環球債券基金或美股基金。後者則可能由強積金○○年成立以來都沒有做過檢視，此時應該先找專家制訂適合自己的人生周期資產配置。

對於不諳投資的成員，其建議是一動不如一靜，因是他們已有合適的股債比例，以及現時沽股票的時間已滯後。他們較適合買人生階段基金或採用預設投資策略，可自動幫成員調配股債配置。

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