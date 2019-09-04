UNIQLO創辦人交棒唔揀兩個仔　留個位畀女人？

早排市場已經估，柳井正好快會退任迅銷嘅CEO位，仲估繼任人選會由現任嘅董事中選出。雖然佢大仔一海同二仔康治都係執董，但柳井正講得好清楚，兩個仔冇份，話佢兩個仲有好多嘢學咁話。

最新發展係，柳井正又被外電問到接棒安排時，佢乾脆利落話「呢個位更啱由女人做！」咁即係邊位？

聽講大熱係今年40歲嘅赤井田真希，佢今年6月剛被任命為UNIQLO日本業務嘅CEO，呢個亦係集團最賺錢嘅部門。呢位赤井田01年加入公司，管理過日本及內地嘅UNIQLO店舖，亦於銷售同人力資源部門做過。

被記者兜口兜面問到，接棒嘅是否赤井田時，柳井正就答「有可能」。

佢仲話，希望將公司高管中嘅女性比例，提高到佔一半以上。目前迅銷有6位女高管，並且於舊年達到管理層中女性佔比30%以上嘅目標。

點解揀女人接棒？柳井正話，因為女性「堅韌不拔、注重細節、而且有審美感」喎。

不過，都係基金夠坦白，有個規模達300億美元嘅美國基金，佢哋位分析員話，揀公司來投資時，絕對會考慮間公司掌舵嘅，是否與本身主客群相似，明瞭啲客嘅口味及需要等。

So，生意即是生意，「審美感」？別傻。

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