新盤UPDATES︰銀景峯最後洋房沽出　GRAND MARINI加推101伙

一手樓市氣氛急速轉旺，即使多個項目同時正在推售搶客，但新盤收票反應仍保持理想，發展商亦乘勢積極加推更多單位應市。

●GRAND MARINI加推101伙 折實平均呎價15,388元

會德豐地產的將軍澳日出康城GRAND MARINI，市場料暫錄逾900張入票。因應市場反應，發展商剛原價加推101伙的價單，折實平均呎價15,388元，而首兩張價單共202伙，折實平均呎價15,223元，市值約18.2億元。中原陳永傑指出，該樓盤定價克制，加上今期提供較多三房大單位，料可滿足換樓客源需求，料稍後開售反應將會理想。

●匯璽III現樓周四起開放 料下周開價

新地代理副總經理唐錦江稱，明日下午2時起開放示範單位，之後每日早上10時至6時可睇樓。

●匯璽III現樓海景示範單位首度曝光！

其中48樓B室一房單位，實用面積366方呎，大廳設有開放式廚房。發展商特意於睡房區引進趟門，關上後令睡房及浴室連成一體，成為類似套房設計。

至於同層C室兩房戶，實用面積416方呎，廚房亦屬開放式設計，連接面積26方呎露台。而48樓A室4房雙套大宅，實用面積1,513方呎，大廳設有面積51方呎特大露台，廚房內設工作間。主人套房則備女有兩邊大窗，盡覽開揚海景。

●銀景峯最後1座洋房以逾1.57億元沽出

豪宅新盤市場再錄大額交投。華懋集團旗下清水灣銀景峯，獨立屋A剛以逾1.57億元招標售出，呎價52,834元。該洋房面積2,981方呎，為4房4套房間隔的單邊大宅，花園面積廣達6,547方呎，並設無邊際泳池。有蓋車庫可停泊2部座駕，而面積1,225方呎天台可俯瞰開揚海景。

該公司銷售部總監吳崇武表示，整個項目已全數售罄，套現逾4.79億元。集團對豪宅市場有信心，相信同區玥廬及銀海峯將陸續錄得成交。

●傲玟大部分單位擬招標出售

高銀集團何文田傲玟早前已上載樓書，該集團市場策劃及銷售總監陳秀賢表示，項目由9月起已接到至少500個查詢，網頁瀏覽量逾5,000人。不過，該盤不急於推出，會待市況平穩才正式發售，示範單位動工亦已到尾聲，並會因應買家需求，大部分單位會以招標形式出售，開價就會參考市區面積逾1,000方呎單位近期的成交價。

她續稱，傲玟為集團首個在香港的豪宅項目，建築成本每方呎7,000元，最細面積為約850方呎的兩房單位。

被問及集團早前因市況撻訂啟德商業地，會否影響今次推售部署？她回應指，這是「兩回事」，集團未來會積極考慮增加優質地皮，目前在港有190萬方呎商住樓面。由於美國在9月有機會再減息，會是樓市利好因素。

●OMA OMA新推9成一按「供息不供本」計劃

至於價單涉及50伙，分布在1A、1B、2A及2B座，實用面積由408至750方呎，平均實用呎價12,997元。入場單位為第1A座5樓C室，屬兩房間隔，實用面積408方呎，售價529.3萬元，呎價12,973元。

截至目前為止，項目累售245伙，佔公開發售單位約75%，套現近13.7億元。周日(9月8日)將推出公開發售113伙，售價由399.9萬至1,033.2萬元。同日亦推出39伙招標，包括首度推出的四房單位。

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