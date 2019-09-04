樓價UPDATES︰寶馬山花園累減14%沽出

近期市場以減價個案主導，北角寶馬山花園有單位累減近14%後，終獲買家承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●寶馬山花園5座低層B室，實用面積830方呎，以兩房包括套房間隔，向西北及享開揚景。業主三個月前叫價2,100萬元，見近日經濟放緩，終累減285萬元，以1,815萬元沽出，實用呎價21,867元。上址2012年購入價為1,238萬元，七年升值577萬元或47%。

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新界區

●業主紛紛面對現實，願減價沽貨。天水圍慧景軒1座高層B室，實用面積712方呎，以852.8萬元售出，與年初時放盤價比較，累減近100萬元，實用呎價11,978元。新買家鍾情單位房及廳均擁濕地公園及深圳灣景觀，加上內籠寬敞，因而購入作換樓之用。

●西貢北港村屋單號屋中層戶，建築面積700方呎，獲買家以458萬元購入，建築呎價6,543元。原業主於2012年8月以258萬元入市，持貨逾7年帳面獲利200萬元。

●屯門悅湖山莊6座低層J室，實用面積484方呎，屬兩房間隔。有區內人士鍾情單位內籠企理，而且租金合預算，故在零議價下以1.08萬元租出，呎租22.3元。若以同類單位銀行估價約465萬元計算，回報率達2.8厘。

●屯門居屋景新臺3座中層F室，實用面積476方呎，屬兩房設計，獲區內白居二買家於未補價第二市場以380萬元購入，呎價7,983元。

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