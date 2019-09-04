夜市UPDATES：道指升逾200點後乏力　港夜期低水191

市場憧憬香港社會困局有轉好迹象，樂觀情緒重新激起了投資者風險偏好，美股道指曾升逾200點，目前報26,285點，升167點或0.64%；標指報2,928點，升21點或0.76%；納指報7,948點，升74點或0.94%。

雖然香港政府正式宣布撤回修訂《逃犯條例》，惟市場未太看好，一度使港股期指夜市低水逾300點，但其後中國國務院要求及時運用「普遍降準」和「定向降準」，令市場憧憬或快有放水措施，淡友表現克制，夜期跌幅收窄，現報26,332點，跌144點，低水191點。

貿易議題方面，美國貿易赤字未見大幅改善，美國7月貿易赤字為540億美元，預期534億美元。

由於近期美國經濟數據持續走弱，聯儲局將公布經濟景氣狀況褐皮書，投資者密切關注，以尋找當局下一步利率行動的相關線索。

聯儲局「三號人物」紐約聯儲銀行行長威廉斯(John Williams)表示，解決頑強的低通脹是目前央行其中一個最要緊的議題，並承諾將採取合適的貨幣政策來維持美國經濟增長。威廉斯作為美國聯邦公開市場委員會(FOMC)永久票委，因此其言論具有相當重的分量。

歐洲方面，英國無協議脫歐機會大減，最新消息指英國工黨黨魁郝爾彬等不會支持提前大選，使英鎊兌美元日內漲幅擴大至1.1%，突破1.22整數關口，高見1.222，目前報1.2185。歐股走勢向好，英股升0.52%；德股升1.03%；法股升1.23%。

【21:30】地緣政局有緩和迹象，美股早段反彈，道指漲223點，至26,341點；標指漲23點，至2,929點；納指漲77點，至7,951點。

日媒引述消息報道，蘋果公司(Apple Inc.)將於明年推出一款新的低價iPhone，以阻止銷量下跌，新機被視為新一代iPhone SE，並會使用液晶顯示屏幕(LCD)。Apple股價早段升1.19%至208.15美元。

有報道指，亞馬遜正測試一款生物化支付系統，透過掃描人手進行支付。亞馬遜股價早段升0.71%至1,802.52美元。

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