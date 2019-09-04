港通過打擊洗錢審查　金管局︰反映多年努力

財務行動特別組織(特別組織)和亞洲/太平洋反清洗黑錢組織(亞太反洗錢組織)，發表了就香港進行的成員相互評估報告。整體而言，香港的打擊洗錢和恐怖分子資金籌集制度獲評為合規而有效，令香港成為亞太區內首個成功通過特別組織今輪審核的成員地區。

香港金融管理局表示，報告肯定了該局風險為本的監管符合國際標準和慣例，並對香港整體的打擊洗錢和恐怖分子資金籌集制度的有效性作出重大貢獻。報告也讚揚金管局和銀行對洗錢及恐怖分子資金籌集風險有良好理解，並採用了專業和風險為本的監管方法，及實施了與銀行業獲評估為最高風險水平相稱的預防措施。

報告亦建議，金管局需進一步開展工作的領域，這將有助制定未來幾年的工作重點。金管局會繼續與銀行業及儲值支付工具業界緊密合作及適當跟進報告的建議，包括已經在今年7月公佈了就儲值支付工具業的洗錢及恐怖分子資金籌集的最新風險評估。

金管局副總裁阮國恒表示，報告的正面評估結果反映了香港銀行業和金管局多年來在這方面投放大量的資源和工作，未來會與銀行業和各持分者緊密合作，使香港持續符合國際標準，以及應對洗錢及恐怖分子資金籌集的風險變化。

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