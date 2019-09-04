財經評論：美國製造業收縮　經濟衰退漸行近

美國製造業指數3年多來首次陷入萎縮，顯見貿易戰的代價正在浮現。由於下半年美國仍在加徵進口中國商品稅，將加深對美國經濟的負面影響，美股的調整壓力與日俱增。減息之途充其量只能起短暫的粉飾作用，卻改變不了經濟衰退的軌道。所謂「人有命運，國有國運」，美國開打貿易戰，損人害己，將種下經濟衰敗，美元霸權地位動搖的惡果！

美國8月份製造業指數創3年低位，且為3年來首低於50的盛衰分界線。新訂單指標跌至逾7年新低，與生產指標同為3年多以來首次跌穿50；而反映海外需求的出口指標更創下逾十年低位，就業指數亦是逾3年新低，充分反映美國經濟外強中乾。

美國一直強調，在貿易戰中，中國會比美國受傷更深。其實對美國人而言，這動聽的話語，真正意義在於美國經濟亦肯定會受到傷害。踏入今年第3季，美國經濟開始出現疲態，美股在高位波動，美國短債孳息率高於長債，出現所謂的「債息倒掛」，預示經濟衰退的來臨。觀乎8月的宏觀經濟數據，大概在說明經濟衰退論確是有所根據。

美國聯儲局將於本月中旬舉行議息會議，此前總統特朗普正設法施壓迫使聯儲局減息，以支持經濟，配合其競選連任的活動。在製造業、新訂單、生產和就業數據皆現萎縮的情況之下，聯儲局確實存在再度減息的藉口。問題是，減息並不能扭轉美國經濟步入衰退之路，皆因拖累美國經濟的因素——中美貿易戰仍在不斷升級，減息難以完全抵銷相關的負面影響。

特朗普高舉保護主義旗幟，改變了全球一體化和自由經貿的格局。全球製造業產業鏈斷裂，傷的不僅是中國，美國的核心產業都在使用中國零部件，面向龐大的中國市場，難免亦會受關稅等措施的影響，生產成本上升，新產品研發力度放緩，最終陷入失去市場份額的惡性循環。可至今為止，並未見得對增加國內產業投資、吸引海外產業回流和促進就業起到多大的效用。核心產業受挫，宏觀景氣轉差，只有靠低息環境充撐消費。問題是過度依靠消費，並不見得是一條出路。當高負債的消費者無法繼續消費，緊接下來的，只怕是一場不可逆轉的金融危機。

依目前的形勢，美國經濟確認進入衰退期，美股崩盤，都極有可能在明年大選前出現。且看今年底聖誕新年旺季來臨，美企和消費者切身感受須為貿易戰付出的高昂代價，大局會否出現微妙的變化！

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