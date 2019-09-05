【名家筆陣】易憲容：「只住不炒」恐淪一紙空文

自從中央政治局會議要求不能夠把房地產作為短期經濟調控手段之後，內地媒體對房地產市場關注與報道立即減少，即使有媒體報道，也都是說當前中國房地產市場由於出台了幾百次的調控政策，市場的重大調整已經開始，無論是住房的價格還是住房的銷售量，無論是土地交易量還是土地出讓金都在收縮。特別是政府各部門全面地對房地產市場融資收緊，更是有評論認為中國房地產市場已經出現重大轉折與調整，中國房地產市場從今年下半年開始將進入周期性調整的前半場。但實際情況可能與這種評論及當前內地媒體的輿論有差別較大。

從實體的層面來說，當前內地各城市的房地產形勢都處於十分火爆場面。比如，筆者在北京居住的地鐵5號線北站附近，該片地區房地產開發已經沉寂近十年，從去年開始，這個地區的房地產開發完全處於十分火爆態勢下。比如理想國、翡萃公園、金辰府等大樓盤都在火熱建設中。再到青島，這種情況也是一樣，自己居住區周邊的幾個大樓盤(20多層的高樓，每個樓盤都有十幾棟)也正在火熱的建設中。有一個樓盤在不到一年時間裏，十幾棟樓盤拔地而起。

可以說，這種情況在青島的許多地方都能夠看到。中國的一線城市、二線城市是這樣，三線四線城市更是有過之而無不及。因為，就目前中國的住房制度及土地制度來說，只要房價在上漲，住房有需求，地方政府及房地產開發商就能夠提供無限的住房供給。要建設多少住房，地方政府就能夠提供多少建設住房的土地，房地產開發商就能夠建多少住房。

從國家統計局公布的1至7月房地產市場的數據來看，前7個月住房的銷售面積同比下降0.1%，但這只是東部地區的住房銷售面積下降，只是一線城市的住房銷售面積下降，但對中西部地方來說，對三四線城市來說，住房銷售面積還是出現快速增長，其幅度也在10%以上。同時，住房銷售金額同比則增長9%以上。而且中西部地方更是增長近20%。也就是說，從整體的情況來看，全國的住房銷售面積同比是有些許下降(這是在創歷史最高紀錄的基礎上些許下降)，但是內地各城市的房價基本上都在上漲。

從國家統計局最近公布的全國70個大中城市的房價變化情況來看，儘管政府職能部門一直在說甚麼，這些城市的房價漲幅在縮小，但這種房價漲幅縮小同樣是讓全國70個大中城市90%以上的房價還在上漲。這70個城市中的絕大多數城市房價上漲持續了55個月了。

最近，胡潤研究院發布的《胡潤2019上半年全球房價指數》顯示，中國28個城市進入全球房價漲幅最高的前50個城市，比2018年同期增加17個城市。其中，西安領跑內地房地產市場的價格漲幅。過去一年，西安的房價漲幅達19.3%，過去3年累計漲幅超過45%。也就是說，中國房地產市場愈是調控，房價上漲得愈快。而房價持續上漲則是內地房地產市場長盛不衰的關鍵所在。

而中國房地產市場價格之所以能持續上漲十幾年，之所以一年內出台368次房地產調控政策，房價還是在上漲，很大程度上與中國政府職能部門的房地產調控目標（即「穩房價、穩地價、穩預期」）有關。這就意味着政府的房地產調控政策是假定這個城市的房地產市場是以投機炒作為主導的市場，房地產市場的價格是以投資者市場預期來決定，所以要穩定房價及穩預期。

由於政府的房地產調控政策是建立在以住房投機炒作者為主導的房地產市場的假定條件上，這個市場的房地產價格是不能夠下跌的，無論這個城市的房價有多高都是如此。因為，在這樣的一個住房市場，一旦房價下跌，那麼這個城市房價上漲的預期就會立即逆轉。中國房地產市場所有的問題與風險都會暴露出來，並導致中國經濟及金融市場之危機。所以，中國的房地產只能穩預期、穩房價。但是這樣，「只住不炒」也只能是紙上的文件。中國房地產市場價格只要上漲下去，中國經濟對房地產市場的依賴性也不會改變。這就是當前中國房地產市場的現實。

易憲容

青島大學經濟學院教授，當代內地著名經濟學者，原中國社科院金融研究所金融發展室主任，以敢言著稱，有「房地產平民代言人」的稱號。易氏擁有上海華東師範大學碩士、中國社會科學院研究生院經濟學博士學位。

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