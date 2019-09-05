東方日報B2：修例風波乍現轉機　港股急彈

投資者憧憬修訂《逃犯條例》風波獲紓緩，港股周三勁升，恒生指數曾漲1,126點或4.41%，高見26,654點，收市仍漲995點或3.9%，創去年11月初以來最大單日升幅，收報26,523點。但市場意見認為，儘管港府撤回修例，在中美貿易戰及環球經濟衰退等風險下，港股危機未完。

儘管港府周三在收市後才宣布撤回修例，惟港股下午開市後已有相關消息傳出，觸發大量「冚倉盤」，刺激恒指於下午約一時五十六分開始，短短約十六分鐘已急漲逾六百點，由約25,871點推高至26,525點，尾市更高見26,654點。港股總成交亦重越千億元，達1,164億元。

國企指數收市升252點或2.52%，報10,288點，港股市值單日增加8,915億元。對沖盤驟增，港股周三沽空額增約79%至逾197億元，沽空比率16.93%。港股通淨買入逾15億元，為連續三十四個交易日淨買入。

周三有1,260隻股份上揚，除了零售股，香港地產股同樣反彈，刺激恒生地產分類指數周三急漲7.44%，收報39,044點。

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，港股反彈幅度較預期多，慎防周四會有獲利回吐，若示威活動繼續有嚴重衝突，恒指或回吐400至500點，之後繼續於25,000至26,000點之間浮沉。除非有更大的壞消息如中美貿易戰再度升級，恒指會跌穿25,000點。

不過，他直言政治市好難估，因此依然建議投資者持有現金為主。雖然恒指估值不貴，但最怕是基金經理依然不敢入市買貨，令大市出現陰乾情況。

對於國務院常務會議要求落實「及時」降低存款準備金率以支持經濟，他認為對港股只會有短暫刺激作用，恒指即使反彈，最多只會重返27,000至28,000點，後市尚要取決於中美貿易談判進展。

東驥基金管理董事總經理龐寶林認為，港股「升過龍」，周四或會回落至26,000點，若失守則下試25,800點，但不排除24,800點已是恒指短期的底。若香港示威活動沒升級，而中美貿易戰沒有惡化，市場憧憬美國9月份再度減息下，反而為投資者提供博反彈機會，冀恒指反彈上27,000點，可留意部分高息股。

LW Group基金經理兼首席投資策略師黃耀宗亦表示，不排除港股周四或有回吐，惟市場憧憬內地可能會有更多刺激經濟措施出台，整固後港股或可「挾多浸」，上試26,900點。然而，他說周邊地區經濟疲弱，而美國總統特朗普未能迫使中國於貿易談判讓步，隨時準備「攬炒」，即使本地問題紓緩，港股危機未完，9月反彈後，不排除10月及11月會再顯著調整。

摩根士丹利則指，在環球經濟衰退風險加劇及潛在緊縮的金融環境，亞洲及新興股票市場的估值或有下調風險。

該行參考1997至1998年亞洲金融風暴、2000至2001年美國科技泡沫爆破與阿根廷債務違約、2002至2003年美國企業違約潮，以及2008至2009年金融海嘯等四次熊市區內股市的估值，最壞情況港股市帳率續有23%下跌空間，MSCI中國指數市帳率更有44%潛在下跌風險。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。