金曹：恒指短線再升阻力大

執筆之時恒指大升，由上日收市25,527點，大升至26,523點收市，單日升995點，最高見26,654點；而期指收市26,476，單日升逾1,000點。筆者立刻收到很多私訊及各社交媒體的提問：最多人問係升完未？另一個問題係點解升？

升完未？通常9月升市是一半一半，如果上升大概會有1,000點左右，下跌則可能稍多於1,000點，以8月期指結算25,538計，9月跌的話應在24,400有支持；如升的話，估計9月結算也難高於26,600太多。

但係今年9月比較特別，因為8月由28,201大跌至25,538期結，共跌2,663點。參考今年5月期指結算，27,099大跌2,718點後結算反彈1,420點，即是52.2%。再之前去年10月期指結算，24,723大跌3,020點後反彈1,866點，即是61.8%。如9月反彈，可先看9月平均上升幅度即約1,000點到26,538點；或以8月跌幅的52.2%計算反彈幅度，即升約1,390點至26,928點。

升乜嘢？市場盛傳特首林鄭月娥突然急召一眾行政會議成員、建制派議員、港區人大代表及全國政協委員到禮賓府見面，料將有重大讓步，包括「撤回」修例，以及成立真相及和解委員會。不過相信這只是挾淡倉的藉口，一來未必是真讓步，二來就算在這兩點讓步，也未必滿足反修例人士「五大訴求、缺一不可」的立場。真正解決還需時間，認真回應及梳理「和理非」及「勇武派」的差異，故很可能短線在26,654點已有壓力。

恒指9月期指在25,620附近轉倉，8月26日恒指收25,680時有一個比較特別的期權盤，見到雖然8月期指沒有甚麼變動，但9月卻大手加倉2萬張，所以升穿25,680好友贏，一般一個月升幅度起碼1,000點，那目標睇26,680。

附圖是跨月期權最痛圖表，假設散戶買CALL博升，而莊家接盤SHORT CALL，如果散戶買PUT博跌，那莊家接盤SHORT PUT，期權「最痛」價位可以看作是莊家希望結算的價位，9月「最痛」則是26,600。當然數據每日也許會郁動，現在是很難肯定9月會在26,600結算，但大概見到10月、11月的期權最低位是在25,400範圍，有理由相信高於26,600有沽壓。另外如注碼不變，樂觀估計年結可在27,000附近。

期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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