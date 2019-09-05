林嘉麒：殺熊完畢須更審慎

恒指周三(4日)爆升，大升995點，成交大增至1,163億元，主要是投資者憧憬短期香港政局事件或有紓緩的機會。成交配合下，恒指突破了8月大部分時間的高位，同時回補了8月5日的其中一個裂口，介乎於26,502至26,868，重上了10天及20天移動平均線，亦升穿了早日所提及的阻位力(25,830至25,880點)。

事實上，恒指在整個8月技術走勢處於長期超賣狀態，14天RSI大部分時間只有30多，最好的時候也不過40。任何一個好消息都可以令恒指反彈，畢竟大多數恒指成分股出現大量沽空，一旦好消息出現，平淡倉挾上的威力便很大，是筆者認為周三爆升的一個原因。

以事論事，恒指近月的弱勢，不單止單純一件政治事件的影響，同時是混合多方面的因素，包括社會事件對香港民生及經濟活動的影響、人民幣下調對內地同胞購買力的影響、中美貿易情況等。因此，就算單一因素明朗化，迅即吸引長線投資者進場也不是短時間能夠實現，更何況每件事件不是容易解決，過程大部分是漫長。估計大部分價值型投資者未會抱有太大信心，也不會因為一日升幅，一件事件，就大手買入作長線持有。

相反，股指升了，操作上要更加審慎。未有貨的更要保持耐性，投資者要分辨長期走勢是否已逆轉，否則的話，反彈時要分析清楚形勢，屬短期反彈的，是減持倉位的時機，盡量將現金水平提高，準備子彈迎接日後入市的機會。

當然，周三走勢凌厲的恒指在短線或有一些動力，前日曾提及每逢港股月內大跌二千點以上，下個月反彈的機率亦相當高，近幾次的幅度是下跌幅度一半。8月份跌了2,053點，反彈一半是26,700點水平。恒指周三最高見26,654點，第一個反彈目標已達成。問題是，反彈力能否持續數日。投資市場中，逆市操作是十分困難，現時市場存在眾多不利因素，恒指易跌難升。操作中應該是逢高必沽，long put勝算較高，當然其中風險是大市長期弱勢時會出現反彈。例如周三，恒指殺上26,654點，收回了市場絕大部分的熊證，以隔日數據看，周三回收了的相等於期指張數超過4,000點。

短期殺熊完畢，大市還原基本面。恒指近日或可受英國硬脫歐機會減低，歐央行放水救經濟的消息帶動反彈，但要留意死亡交叉的威力。去年7月，當死亡交叉出現後，就是最大阻力，合共經過四次才可成功突破，迎來及後2019年1月開始的升勢。故此，每逢恒指抵達50天線可示為阻力，現價約為27,220點，可考慮作為沽貨或拋空的部署。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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