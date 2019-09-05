楊俊文：政治市難玩 最忌不明朗
2019年09月05日 01:05
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港股在傳聞林鄭正式撤回條例後急升約1,000點。
其實周三(4日)早上港股已經偏強，原因有好幾個。第一是人民幣連跌多日後終於企穩、日圓暫時輕微回落、中美互相加徵關稅正式落實令到不確定因素消減、多個知名公司如騰訊(00700)、長和(00001)、小米(01810)、碧桂園(02007)等都有回購動作等。
技術上，股港由27,000點水平回落至25,000點水平，市場上充斥着滿滿的壞消息，如英國可能硬脫歐，歐洲多國衰退，美國可能出現衰退，本地暴亂事件持續、中美貿易戰加劇都令大量投資者跟沽，愈多人沽貨，便愈吸引大戶挾倉，並會挾得愈急。
周三午後，有傳聞指林鄭打算正式撤回逃犯條例，進一步推高指數。然而，是否撤回對香港資產價格的不確定性進一步提高，股市裏，不確定性殺傷力最大，如同加關稅一樣，未加之前很有幻想空間。相反落實之後，不確定性條件消除並在現價反映出來。
如果抗爭者收貨，暴亂平息，這是對香港最好的。但若抗爭者對撤回無動於衷，對經濟打擊與之前一致。最後，如果抗爭者不收貨，並再提出更多訴求，一旦未獲回應就再將行動升級，這是最差的一個可能性。香港何去何從，政治佔了極大比重。
博浩資產管理首席投資總監 楊俊文 (作者為註冊持牌人士)
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