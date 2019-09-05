楊俊文：政治市難玩　最忌不明朗

港股在傳聞林鄭正式撤回條例後急升約1,000點。

技術上，股港由27,000點水平回落至25,000點水平，市場上充斥着滿滿的壞消息，如英國可能硬脫歐，歐洲多國衰退，美國可能出現衰退，本地暴亂事件持續、中美貿易戰加劇都令大量投資者跟沽，愈多人沽貨，便愈吸引大戶挾倉，並會挾得愈急。

周三午後，有傳聞指林鄭打算正式撤回逃犯條例，進一步推高指數。然而，是否撤回對香港資產價格的不確定性進一步提高，股市裏，不確定性殺傷力最大，如同加關稅一樣，未加之前很有幻想空間。相反落實之後，不確定性條件消除並在現價反映出來。

如果抗爭者收貨，暴亂平息，這是對香港最好的。但若抗爭者對撤回無動於衷，對經濟打擊與之前一致。最後，如果抗爭者不收貨，並再提出更多訴求，一旦未獲回應就再將行動升級，這是最差的一個可能性。香港何去何從，政治佔了極大比重。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文 (作者為註冊持牌人士)

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。