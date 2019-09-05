古勝：中長期負面因素未除
2019年09月05日 01:15
東網電視更多新聞短片
周三(4日)在即市時段，市場已傳政府會在修訂《逃犯條例》事件上作出回應，最終約六時果然公布「撤回」修訂。恒指單日升995點或3.9%報26,523點；國指升252點或2.5%報10,288點，主板成交1,163億元；而滬綜指則升27點或0.9%，報2,957點，動力之強真係近期少見。
指數就升得似模似樣，藍籌股中貢獻恒指頭五大升幅的個股，先後為友邦保險(01299)、騰訊控股(00700)、滙豐控股(00005)、建設銀行(00939)及香港交易所(00388)，分別推升恒指159點、97點、83點、49點及40點，累計合共貢獻428點，睇落資金臨時臨急「收到風」，又未知買乜股好，故先行押注落重磅股身上，因為包冇死。
至於彈得最勁的板塊，相信非本地地產股莫屬，五大地產股新鴻基地產(00016)、信和置業(00083)、長實集團(01113)、新世界發展(00017)及恒基地產(00012)合共推升恒指112點，至於領展房產基金(00823)及九龍倉置業(01997)亦分別有33點及18點貢獻。咁其實好正路，事關此前話本地樓市因政治事件而受影響，一眾地產股股價累跌不少，但如今發展既然有起色，作一次價值重估都好正常。最奇的是，就連一眾防守股如中電(00002)及煤氣(00003)等股價都分別升3.8%及3.4%，可見資金買貨意欲真係幾大！
策略上，大家都知道，雖然今次政治事件對香港經濟有影響(尤其是地產、零售與旅遊業務)，但就並非今回港股大跌市的「主因」，反而在中美貿易戰未解決、美國經濟前景又唔多對路、人民幣貶值潮未退的情況下，港股短期雖因氣氛改善而反彈，但中長線負面因素未除，所以就算睇好後市，亦只宜以小注押注在重磅股身上博反彈，但就絕不要以為是雨後天晴，開心得太早；相反，如果仍有重貨在身，更應趁高減磅而絕非溝貨！
東方產經專欄作者 古勝
－－－－－－
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。