古勝：中長期負面因素未除

周三(4日)在即市時段，市場已傳政府會在修訂《逃犯條例》事件上作出回應，最終約六時果然公布「撤回」修訂。恒指單日升995點或3.9%報26,523點；國指升252點或2.5%報10,288點，主板成交1,163億元；而滬綜指則升27點或0.9%，報2,957點，動力之強真係近期少見。

策略上，大家都知道，雖然今次政治事件對香港經濟有影響(尤其是地產、零售與旅遊業務)，但就並非今回港股大跌市的「主因」，反而在中美貿易戰未解決、美國經濟前景又唔多對路、人民幣貶值潮未退的情況下，港股短期雖因氣氛改善而反彈，但中長線負面因素未除，所以就算睇好後市，亦只宜以小注押注在重磅股身上博反彈，但就絕不要以為是雨後天晴，開心得太早；相反，如果仍有重貨在身，更應趁高減磅而絕非溝貨！

東方產經專欄作者 古勝

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