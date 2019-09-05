陳蓓敏：港鐵吼位吸納睇56元

美股周二復市，早段先跌400點，收市跌幅收窄，道指牢牢地被托於26,000水平以上。投資者等待聯儲局議息。互徵增加關稅之門打開，中美雙方貿談只存不信任和激烈激抗。特朗普為爭取選票，懶理美企反對聲音，繼續對針對目標中國窮追猛打。美國喉舌《彭博商業周刊》報道，美國有民間人士要求政府向中國追討清朝留下的現值一萬億美元債券，這更凸顯特朗普出牌失章，好比賭仔在家四處找東西舉押。中國也不甘示弱，向世貿組織提訴，控告美國無理加徵關稅。

雖然香港經歷黑暗的8、9月，但港股通連續33個交易日流入，涉及金額約733億。港股周三(4日)早段沒有跟隨外圍偏軟，反之做好數百點，正當預期26,000關前將受阻之際，下午卻傳來林鄭提出緩和局勢方案，本地相關經濟股份即起舞跳升，表現較中資股優異。大市積弱久矣，恒生指數一口氣急升約千點，把空軍殺得片甲不留，投機者急買貨補空倉。現貨成交金額逾千億，宜留意落後權重股。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082，筆者及客戶持有港鐵公司)

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