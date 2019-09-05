彭偉新：TCL電子轉勢　上望4.2元

周三(4日)市傳特首或會正式撤回逃犯修訂條例，令到港股急升過近千點，升上26,500點水平，但仍然未能作出突破，尤其是8月5日的下跌裂口底部正好在26,502點水平，若果未能突破8月份所形成的反彈阻力，港股仍然有機會因為反彈乏力而未能恢復整體上升動力，尤其是恒指由今年4月高位30,280點見頂回落後，恒指發展成一浪低於一浪的走勢，如要走勢轉強，相信恒指必須要升破下降走勢的頂部28,000點後，才有機會再度吸引投資者入市。暫時恒指短期的主要阻力位相信會在27,000點水平附近。

TCL電子股價於年初跌至2.87元水平後逐步反彈，3月時曾升上最高4.88元後再度回吐，其後更形成下降通道，更一度跌至最低位3.05元。近日股價終成功升破由高位形成的下降阻力。周三股價更升破100天線，預期股價可以繼續反彈，若果以近日回調幅度的61.8%作為反彈的目標，股價上望4.2元，建議在3.8元買入，跌穿3.5元沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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