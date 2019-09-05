溫灼培：金價受制1550美元關

外國傳媒引述印度官方消息指，印度8月份黃金入口只有30噸，按年大跌73%。印度黃金入口大幅減少，主要是印度貨幣盧比兌美元匯價最近大幅走弱，削弱了當地消費者對黃金的購買力。而印度政府自今年7月加徵黃金入口關稅到12.5%，亦使入口商對入口黃金卻步。

現貨金價，倘以美元計價，其高位是於2011年9月6日所創的1,920.30美元。現在金價雖回升上靠近1,540美元，但與上述歷史高位仍存距離。不過如把金價以歐元或以印度盧比計價，金價現均處於歷史高位。

如以盧比計價，現今價位更超出2013年所創的高位達13.7%。反觀以人民幣計算，現雖未處歷史高位，但距離2011年所創的歷史高位只低約10%。這反映除了美元區，全球非美元區的消費者現今對購金也倍感吃力。

據世界黃金協會第2季全球黃金供求報告中顯示，現今主要是中央銀行對黃金有着大量需求支撐了金價。當然，全球存在着的不穩定因素，尤其英國脫歐等事件也增強了黃金避險作用。但須提防的是，如果英國國會若能阻止約翰遜政府硬脫歐，這或會使金價受制於1,550美元關。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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