陳正犖：英鎊表現還看脫歐進展

英國國會復會即重挫首相約翰遜硬脫歐的雄心，在21位保守黨議員倒戈相向下，在野黨擊敗政府贏得控制國會議事控制權，並將可以提出阻止無協議脫歐。

為阻止法案的投票通過，約翰遜很可能會解散國會，但在野工黨領袖郝爾彬重申，成功立法之後才會同意大選，所以我們預期，於脫歐死線之前有機會提早大選，但死線有機會未必是10月31日。若可避過國會解散，未來數日國會可能通過立法避免無協議脫歐。

經過今次投票之後，雖然無協議脫歐的風險有所降溫，但大選若由反歐的保守黨取得過半數議席，無協議脫歐的可能性仍然未能排除在外。相反若大選由工黨和其盟友勝出大多數議席，那麼，「永不脫歐」或成為我們的基礎假設。

英鎊受消息影響變得相當波動，目前英鎊兌美元的相對強弱指數處於中性水平，短期或先行於1.1959至1.2310區間上落，但英國亂局令脫歐面貌模糊不清，若出現無協議脫歐，英鎊或下試1.15。若提早大選，英鎊有機會於1.21靠穩。而大選過後，若保守黨取得勝利，英鎊或上試1.25，若工黨取得勝利，英鎊或下試1.15。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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