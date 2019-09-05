美股收市：道指升237點　Apple上漲1.7%

投資者對香港緊張局勢暫感紓緩，或對中美貿易談判有利，美國股市周三全面做好。道指收報26,355點，升237點或0.91%；標指收報2,937點，升31點或1.08%；納指收報7,976點，升102點或1.3%。

蘋果公司(Apple Inc.)傳明年推出較為低價的新一代iPhone SE，另有消息指該公司計劃發行最高達50億美元的債券。蘋果公司股價全日上漲1.7%，收報209.19美元。

有報道指，亞馬遜正測試一款生物化支付系統，透過掃描人手進行支付。亞馬遜股價收漲0.6%。

美國聯儲局發表稱為《褐皮書》的地區經濟報告，指雖然貿易形勢面臨不確定性，但美國企業仍然保持樂觀，整體經濟在截至8月底的時期內保持溫和擴張；而就業人口亦溫和增加。

聯儲局「三號人物」紐約聯儲銀行行長威廉斯(John Williams)表示，解決頑強的低通脹是目前央行其中一個最要緊的議題，並承諾將採取合適的貨幣政策來維持美國經濟增長。有關言論加強了投資者對聯儲局進一步推行寬鬆政策的預期。

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