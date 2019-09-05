【地產專題】藍籌都撐唔住！呢個屋苑三周劈價百萬...

二手樓價繼續下跌，連藍籌屋苑都撐不住，出現連環劈價及低價買賣成交。鰂魚涌康怡花園D座一個低層三房單位，三星期累減一球，僅以850萬元售出，較估值低近23%，做價亦重返同類單位的去年中價位。而天水圍嘉湖山莊兩房戶，樓價跌至460萬元，為全盤今年1月後最平。

市場消息稱，上述康怡花園單位，實用面積596方呎，原先以叫價950萬元放盤，其後降價至900萬元，由於單位可以睇樓，再減50萬元後即獲承接。事實上，同戶型單位，現時叫價普遍開價達960萬至1,100萬元，而該成交單位的銀行網上估值逾1,100萬元。

●嘉湖兩房每呎售10245

代理指出，由於該單位同座多年前曾發生事故，故同座單位成交價一般較市價低。資料顯示，該座中層同面積單位，去年中曾售約830萬元。

新界細價樓持續失守。市場消息稱，嘉湖山莊翠湖居1座極低層F室兩房單位，實用面積449方呎，向為收租物業，上月中開價500萬元。原業主因應市況，加上單位樓層較低，累減40萬元後沽，呎價約10,245元。是次做價僅高於一月時錄得的425萬元。

至於上車盤沙田第一城，兩房戶做價最高曾逾620萬元，近日已連錄3宗售價僅五球成交。美聯黃錦翰表示，最新錄得的43座中層D室，實用面積304方呎，放盤約30日，累減60萬元，以500萬元售出，呎價16,447元。該盤本月首4日已共錄7宗買賣成交。

個別二線屋苑近日成交價更跌穿四球。該行汪子龍透露，大埔翠屏花園A座低層7室，原先開價408萬元，屬低於市價放盤，現時同類叫價最平都要430萬元。他指，因原業主急出貨，再減10萬元，終售398萬元，以實用面積262方呎計，呎價15,191元。屋苑樓價自年初後再錄低於400萬元成交。

●得寶客最低出價397萬

樓價下挫，業主要平價放盤才可吸引買家睇樓。香港置業譚証表示，牛頭角得寶花園A座單位，實用面積265方呎，業主有意換樓，同時擔心樓價會跌得更低，兩日前以428萬元放售，較市價440萬至450萬元為低。

他續指出，上址放盤短短兩日，即吸引約20組客戶查詢，個別自住買家欲伺機壓價，有心購買的客人當中，最低出價為397萬元，最高一口價則接近業主叫價水平。不過，業主最終封盤不賣，計劃到本月底再決定是否再次放售。

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