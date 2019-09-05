【市前重點睇】道指漲237點　油價急升

●美匯指數回落至98.45水平，離岸人民幣(CNH)高見7.1458，港匯企7.8407，圓匯弱見106.35，歐元升至1.1035，英鎊抽上1.2259。金價曾漲至1,557美元。油價飆逾4%，布油升穿60美元，紐油重上56美元。道指期貨上升。

-美國總統特朗普表示，如果美國不與中國打貿易戰，美股道指原本可以爆升1萬點。又稱，中美貿易戰已經損害美國股市的表現，但不得不對抗中國的經濟行為。

●蘋果公司傳計劃發行最高達50億美元的債券。

●美國10年期國債孳息率升0.84點子，報1.4657厘。

●美國聯儲局發表稱為《褐皮書》的地區經濟報告，指雖然貿易形勢面臨不確定性，但美國企業仍然保持樂觀，整體經濟在截至8月底的時期內保持溫和擴張；而就業人口亦溫和增加。

●聯儲局「三號人物」紐約聯儲銀行行長威廉斯(John Williams)表示，解決頑強的低通脹是目前央行其中一個最要緊的議題，並承諾將採取合適的貨幣政策來維持美國經濟增長。有關言論加強了投資者對聯儲局進一步推行寬鬆政策的預期。

●美國7月份貿易赤字由6月經修訂後的555億美元收窄2.7%至540億美元，仍大於市場預期的534億美元，期內雖然中美貿易戰處於「停戰」，但美國對中國的出口跌2.7%，來自中國的進口跌1.9%，令對華貿赤略為收窄至296億美元。

●港股ADR指數收報26,446點，跌77點。

●即月恒生指數夜期收報26,386點，跌90點，低水137點，成交40,639張。

●紐約期油收報每桶56.26美元，升2.32美元或4.3%；布蘭特期油收報每桶60.7美元，升2.44美元或4.19%。

●紐約期金收報每安士1,560.4美元，升0.3%。

●英國延遲脫歐法案通過，提前大選動議被否決，英鎊急漲至1.22。

●英倫銀行行長卡尼表示，無協議脫歐籌備工作將緩解最壞情況帶來的衝擊；不認為央行將出於貨幣政策而干預匯市。

●英國服務業8月份陷入停滯，經濟或將自金融危機以來首次陷入經濟衰退。

●加拿大央行連續第七次會議維持利率在1.75厘不變，並且沒有明確暗示迫切需要降息。

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