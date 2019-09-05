【股民熱話】貶值停不了　手持人民幣點算好？

特朗普政府拒絕中方提出的推遲9月1日加徵關稅的要求，到底原定9月中美官員舉行的貿易談判是否如期進行，不得而知。中美貿易談判存變數，近日美元持續轉強，人民幣匯價又再破底，近日反映國際市場的離岸人民幣(CNH)兌每美元低見7.1965，每百港元兌人民幣直撲92水平。

唔少香港人呢幾年都貪人民幣定期存款息高，長期做人民幣定期存款收息。之不過，以離岸人民幣(CNH)兌美元由去年底6.8681跌至周二(3日)低位7.1965計，貶值幅度達4.7%；若以今年三月低位6.6665計，貶值幅度更已接近8%。換言之，今年做人民幣定期存款的存戶，好可能賺息唔夠蝕匯水，真係慘情！本來諗住安分守己做定期存款收些少利息穩穩陣陣，點知原來行平路都可以出事！

好了，到底筆人民幣定期存款到期，應該點處理好？第一，當然係唔好再做新的人民幣定期存款，皆因自人民幣「破七」之後，基本上大家都冇底了。在美國持續增加進口中國商品關稅之下，下半年中國經濟幾可肯定會繼續轉差，人民幣貶值係大勢所趨，與其收息唔夠蝕價又何必？

其次係，投資者要自己問吓自己，手持人民幣，有冇實際用途？若然內地有業務需要用到人民幣，又或者會去內地旅遊、升學、置業之類，咁揸住筆人民幣有出路，又唔需要話好急住今日就要換晒做港元或其他貨幣。

但若然本身並無人民幣用途，咁又點？咁當然係可以諗吓將錢轉番做港元。畢竟如今全球經濟面對衰退風險，本土社會動盪，香港經濟都好唔樂觀，未來要擔心企業倒閉及裁員潮，趁人民幣定期到期，換番做港元，少一項匯兌風險，保留較充裕的流動現金喺手，以應付可能持續一、兩年的極端經濟衰退，也是自保的方法。當然，若大家對港元的信心都唔係百分百，可以選擇分散投資黃金、海外股票或揸美元，以策萬全。

東方產經專欄作者帥哥

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