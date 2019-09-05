【專家分析】姚遷：A股政策利好　短線值得憧憬

近期周邊消息如貿易戰等的影響正在逐漸減弱，A股市場整體上韌性比較強，有望隨政策的明朗化而展開全年「升-跌-升」的N形走勢中的最後一筆。

在時間正式跨入「金九銀十」後，面對較寬鬆的政策環境以及持續跌宕的A股，投資者對A股的熱情不減，券商則趁熱推出九月份的樂觀觀點。短期內，受到政策刺激以及當局通過不同方式引導國內外資金入市的情況下，A股市場在現水平有望進一步攀升。

數據顯示，自2008至2018年，A股9月份出現系統性下跌的年份只發生在2008年、2011年和2016年，其餘年份的9月，A股往往出現「結構性上升」的行情。

因此多數券商認為，9月份的A股行情是「機遇大於風險」，是難得的入市時間。預期經濟逐步觸底的過程中，A股實際上是處於一個長期牛市的起點。從估值的角度講，市場再次處於底部配置期，逢大調整即加倉。

目前指數仍運行在長方形的箱體之中，在市場作出有效突破之前，對於震盪的行情，投資者高拋低吸仍是良策。從中長期來看，在沒有新的超預期利空消息之下，投資者也不宜過分悲觀，要留意市場企穩後的增持加倉機會。

據不完全統計，截至目前，已有9家券商推薦九月份「金股」共89隻。其中，中信證券（600030.SH）、五糧液（000858.SZ）、銳科激光（300747.SZ）、華魯恒升 （600426.SH） 等17隻個股，得到兩家以上的券商同時推薦；而上汽集團（600104.SH）更被中泰、財通、安信和天風證券4家券商同時推薦。

對於9月份的行情展望，多家券商認為，內外貨幣政策釋放的時間窗再開啟，以及「金九銀十」的歷史傳統，9月份的行情可謂機遇大於風險，預期在經濟逐步觸底的過程中，A股實際上是處於一個長期牛市的起點。9月下旬增量資金將加速配置入場，市場可望正式向上突破。

對於9月份A股的投資方向，多家券商均表示，行業配置主要是圍繞中期業績超出預期，且預計第三季業績有望延續較快增長的行業來展開，精選績優股為主。同時隨着「金九銀十」季節的來臨，內地消費有望回暖。

但投資者也要注意，滬綜指能否企穩在2,900點之上，仍需要市場量能的配合，如果後續量能持續放大，投資者大可繼續加倉，但如出現大市縮量上升的情形，可以適當逢高減持。目前市場上的個股分化現象愈加嚴重，在擁有核心資產的個股不斷走強的情況下，其餘部分個股還在低位徘徊，所以投資者仍要抓住兩大主線──券商加科技股，從中尋找合適的投資機會。

此外，9月份有利於A股的內外因素將積累爆發，市場政策利好的預期不斷強化，在大市底部構築完成後，新一輪的上升行情將啟動，預料引領A股市場向上的主力還是「金融+科技」。

中資基金經理 姚遷(作者為註冊持牌人士)

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