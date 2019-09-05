港股26600點整固　內銀內險領漲　地產股回吐

港股輕微低開後倒升，恒生指數高見26,697點；中午收報26,624點，升101點或0.38%。國企指數半日收報10,431點，升143點或1.39%，主板成交405億港元。

憧憬內地下調存款準備金率，內銀內險股有追捧，工、中、建三大內銀股半日漲1.6%至2.2%；中國人壽及中國平安升1.8%及1.5%。

當炒的手機設備及醫藥股做好，瑞聲科技及舜宇光學半日飆4.3%及3.7%，是表現最佳兩隻藍籌。中國生物製藥及石藥集團升2.7%及2.2%。

地產股回吐，新世界發展跌3.4%，是表現最差藍籌；恒隆地產、恒基地產、領展、九龍倉置業及新鴻基地產跌2.3%至2.8%緊隨其後。

其他重磅藍籌個別發展，三桶油隨油價升0.8%至2%；騰訊升0.9%；滙豐控股、中國移動及友邦保險逆市跌0.3%至0.6%。

【10:33】港股向好 中資金融領漲 手機設備炒上

美股道指期貨升近300點，內地A股全線漲逾1%。港股一度升174點，恒生指數高見26,697點，暫維持過百點升幅。國企指數升150點，主板成交250億港元。

內地官媒報道，中美雙方同意10月初在華盛頓舉行第13輪中美經貿高級別磋商。雙方將保持密切溝通，並將於本月中旬開展認真磋商，為高級別磋商取得實質性進展做好充分準備。

對貿戰敏感的手機設備股急升，瑞聲科技飆3.4%；舜宇光學升3%；比亞迪電子及中興通訊飆逾4%；丘鈦科技升2.5%。另外，萬洲國際低開近2%後，暫倒升0.6%。

中資金融股撐市，建設銀行飆2%；中國人壽、工商銀行、中國銀行及中國平安升1.5%至1.8%，合共貢獻恒指過百點。內地兩融餘額趨升，券商股轉強，海通證券、華泰證券及中信證券升4.4%至6.3%，是表現最佳幾隻國指成分股。

昨日急升的地產股回吐，九龍倉置業跌近4%；新世界發展跌3%；恒基地產、領展及新鴻基地產跌2%至2.3%；長實跌1.3%。

其他重磅股個別發展，騰訊升1.2%；中國海洋石油升0.5%；滙豐控股升0.2%；中國移動及友邦保險逆市跌0.3%及0.6%。

【09:21】地產股個別發展 騰訊力撐

港股經過昨日急升近千點後，今早開市缺乏方向。恒生指數跌10點，報26,512點；國企指數高開20點，報10,308點。

昨日勁彈的地產股個別發展，九龍倉置業跌2%，是表現最差藍籌；新鴻基地產跌1%；長實跌0.4%；恒基地產偏軟。新世界發展及信和置業再升1.3%及1.2%。

重磅藍籌以騰訊升1.1%表現較佳，貢獻恒指30點。其他幾隻表現牛皮，建設銀行升0.3%；中國移動、中國平安、滙豐控股及友邦保險低開0.1%至0.5%。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。