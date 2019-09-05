A股快報：三大指數全線升1%　券商及內房股受捧

A股半日全線升逾1%；滬綜指收升46點或1.56%，報3,003點；深成指升154點或1.59%，至9,854點；創業板指數升28點或1.72%，報1,698點。

板塊方面，金融股漲逾3%，地產股升1.8%，船舶製造股升1.7%，石油股升0.9%，釀酒股升0.8%，水泥股升0.6%。

除券商、內銀及內險股表現標青，內房股亦獲資金追捧，哈高科升停板，大名城漲4%。

貴州茅台升1.4%，對指數升幅貢獻大。

【10:32】A股快報：滬綜指重上三千點 金融股爆升4%

滬深股市愈升愈有，升幅1%至2%。其中滬綜指重上3,000點，最新升58點或近2%，報3,015點，暫為日中高位；深成指大升180點或1.8%，至9,880點；創業板指數升34點或2%，報1,703點，收復1,700點關，為4月25日以來首次。

板塊方面，金融股領飆4%，地產股漲近2%。

市場期待人行「放水」，券商股炒高。中信証券、招商証券、光大証券及海通証券升幅介乎5%至7%。

內銀股受捧，中國銀行、建設銀行、農業銀行、中信銀行及交通銀行全線升逾1%，工商銀行升0.9%。

【09:45】A股快報：滬綜指直逼三千點 金融股發力

中美雙方最新落實於10月初在華盛頓舉行第13輪中美經貿高級別磋商，A股普遍升幅擴大至1%。

滬綜指最新升31點或1%，報2,988點，曾高見2,989點，逼近3,000點關；深成指漲87點或0.9%，至9,787點；創業板指數升18點或1%，報1,687點。

金融股升幅擴大至2%。

【09:25】A股快報：三大指數向好 地產及金融股升1%

國務院常務會議昨(4日)要求，落實降低實際利率水平措施，及時運用「普遍降準」和「定向降準」(降低存款準備金)等工具，市場憧憬人行「放水」，內地股市趨升。

滬綜指高開15點或0.52%，報2,972點；深成指高開52點或0.54%，至9,752點；創業板指數高開13點或0.78%，報1,682點。

板塊方面，船舶製造股領升1.3%，水泥、地產及金融股升1%。

互聯網金融概念股有炒作，科陸電子及大智慧升停板，銀之傑飆9%，同花順及長亮科技漲逾5%。

遭股東減持公司股價偏軟，金域醫學跌逾1%，持股10.01%的股東國開博裕擬減持不超過6%。三峽新材跌0.2%，股東深圳華昊擬減持不逾6%股份。日月股份跌2.95%，兩股東擬合計減持不超過6%股份。

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