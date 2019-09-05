【即市分析】本港地產股博唔博得過？

首先，本地樓市近期確實受累於政治事件，一眾地產股股價累跌不少，故既然政治事件有新發展，相關股份估值作一次重估都好正常。不過，影響樓市的因素眾多，如息口走向、市場氣氛及供求關係等，不可單睇一個因素。

其次，就算政府開始回應市民對修訂《逃犯條例》的訴求，但亦唔係五大訴求全面作出回應，且香港經濟低迷已成定局，好似日前經季節調整後的日經香港採購經理指數(PMI)，由7月份的43.8，下降至8月份的40.8，顯示私營經濟的景氣度迅速下滑至2009年2月以來新低；並將目前的下行周期推至17個月。數據反映企業經營信心大跌，加上中美貿易戰及人民幣貶值等負面因素，相信香港經濟要回復尚需一段長時間，咁試問樓市氣氛又豈會突然大好？

再者，只要將2003年沙士時期樓市與現時香港情況作比較，不難發現本港樓價仍然企於「絕地高位」，但當年經濟情況可能與現時不相伯仲，咁試問這個高樓價生態可以維持幾耐？地產股的資產淨值有幾大潛在下調空間，大家須要深思。

策略上，短線博指數再上，藍籌地產股純以重磅取勝，小注並無不可，但中長線還未到撈貨時。若仍持重貨者，又不想長期作戰，就要把握趁反彈減磅的機會。

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