港交所冧機　恒指及國指期貨現交易故障

接近中午12時，港交所表示，網站亦出現間歇性技術問題，正在處理。

說回系統故障方面，耀才證券表示，由於港交所期貨線路出現問題，導致客戶交易恒指期貨和國指期貨出現斷線或等待中的現象，環球期貨、窩輪及牛熊證成交則不受影響。其他證券行和銀行亦出現類以情況。

該行執行董事兼行政總裁許繹彬表示，期貨市場開市至今線路不穩定，大概每10個客戶，有9個落盤後未能輸出到期交所進行成交，該行不斷接到客戶電話查詢並需向他們解釋。

他認為，為公平起見，港交所早應暫停全部期貨交易，因金融這行不應講彩數，有人落到盤亦有人落不到，而是應公平交易。適逢這一兩日港股市況波動加劇，期指好淡友都想快點平倉，但今次事故大大影響了這批投資者。

此外，有期貨商表示，客戶不能如常交易，需改以人手落盤，客戶需致電該行才能落盤。

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