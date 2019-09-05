【瑞銀推介】恒指衝破10天20天線　兩手準備購沽證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：周三(4日)港股早上升300多點，大部分時間在25,900點左右徘徊，但中午有消息指政府有機會撤回修訂《逃犯條例》，港股午後急升，指數最高見26,654點，收市升995點，大市成交金額1163億港元，全日波幅近1,000點，一口氣重上10天和20天線之上。

根據瑞銀於周三的即市資金流紀錄，當日早上資金主要流入收回價約26,200點的熊證，由於下午升勢非常急，這類近收回的熊證已被強制收回，資金繼而較多流入收回價約26,700點的熊證，不過以周三的收市價26,523點計，收回距離只有不足200點。

由於市況波動，投資者在揀選牛熊證宜留意收回價較穩健的選擇，或可轉為留意認股證作部署。不過由於周三恒指升勢非常急，之前較熱門的認購證或已變得非常貼價或價內，令有效槓桿降低，而之前較熱門的認沽證或已變得非常價外，條款上未必再合適，所以投資者如想留意認股證作部署，可參考以下選擇：

免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。

牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2019。版權所有。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。