摩通將中國債券納入旗下指數　外資勢流入逾200億美元

繼世界三大債券指數之一的彭博巴克萊全球綜合指數早前納入中國債券後，摩根大通亦決定分一杯羹，於2020年2月28日起，分10個月將若干流動性好的中國國債納入多隻基準債券指數。當中，GBI-EM Global Diversified指數和GBI-EM(Narrow)Diversified指數中的中國債券權重將達到10%的上限。

納入摩通指數的中國債券剩餘期限必須在2.5年以上、流通金額在10億美元以上，目前已挑選出的6隻國債基本是5年、7年和10年期品種，還有3隻將在今年第四季公布。

據摩通月度資產管理規模的調查，跟蹤摩通全球-新興市場系列指數(GBI-EM)的資產規模達2,260億美元，其中GBI-EM Global Diversified指數佔2,020億美元。彭博社據此計算，當中國債券納入權重達到10%時，潛在外資流入規模將超過200億美元(約1,567億港元)。

摩通是第二家國際機構將中國債券納入基準國際指數。中信證券認為，這個消息肯定是比較大的利好，也是人民幣國際化和中國債市開放的重要一步。與全球主要經濟體相比，中國國債利率較高，海外投資者對境內債券市場的興趣在不斷提升，未來境外資金料繼續流入在岸債券市場。

西班牙銀行首席亞洲經濟學家夏樂預計，目前人民幣匯率更有彈性，應該對於相關投資流入是利好消息，此次指數納入預計未來一、兩年內會給中國債券市場帶來數百億美元的資本淨流入。

中泰證券分析師齊晟認為，納入指數有助於債券市場的購買力，因為國內同業監管比較嚴格，如果外資能在需求端承接一些，市場也會較為平穩。

渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔亦稱，與彭博巴克萊指數帶來的1,000億至1,200億美元(約7,838億至9,406億港元)的流入相比，是次摩通將中國債券納入指數料帶來200億至300億美元(約1,567億至2,351億港元)的資金被動流入，接下來富時也有可能跟隨行動。

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