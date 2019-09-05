港股格局：許繹彬指反彈力疲弱　建議逢高即沽

港股周三升近千點後，周四再微升逾百點。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股受自身問題困擾近三個月，港府願意行前一步、撤回逃犯條例修定，市場暫時消散一些頹氣，逢高即沽還是當前炒股大原則。

港股市底並不疲弱，倘若有好消息出台助威，買盤便會即刻湧現。周四的利好消息提早於午後放風，港股市場隨即上演絕地反擊的奇蹟，一度上升逾千點贈興。以零售地產股為代表的本地股，紛紛解凍反彈。

但此反彈浪仍然非常脆弱，是否可延續下去，目前仍言之尚早，因為畢竟訴求者是否收貨，仍是未知之數。自身問題已經遠比貿易戰，對投資者信心影響更大，恒指走勢與本土因素是唇齒相依。政府宣布多項措施，包括中小企業獲資金支持，政府從善如流示好，主動化解矛盾，相信有進一步轉好的趨勢。

本港市場佳音初現，惟第二季GDP僅微增0.5%，為十年最差，8月PMI進一步跌至40.8，預示第三季陷入衰退，可見貿易戰後患不絕，前路仍不容樂觀。外圍方面，環球經濟普遍衰退，美貿易戰仍在拉鋸，美國總統特朗普又反口覆舌，不斷上演狼來了的把戲，特朗普式的狂言狂語對市場的影響力和衝擊開始減弱，不像之前一樣掀起濤天巨浪。投資者開始保持清醒，對於貿易戰談判進程發展，求證官方機構的發布，可信度更高。

內地方面，落實穩貨幣降利率等國策，A股興奮一陣後逐步靠穩。故現階段情況下，不宜太過進取，奮起高追。短線來看，建議炒股不炒市，密切留意政策消息，追入焦點板塊的政策利好股及績優股，但是逢高即沽還是大原則。

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