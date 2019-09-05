【即市分析】中美矛盾未解 中興通訊難翻身
2019年09月05日 11:15
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東方產經專欄作者錢修：中興通訊(00763)是國內領先的5G網絡設備供應商，受惠內地大力支持5G網絡建設，可身處中美貿易戰和科技戰的大背景下，中長期仍充滿挑戰。
中興開發5G網絡建設的步伐相當進取，近月四出與知名大學及機構簽署合作協議，包括北京交通大學、中國移動北京公司、北京交通大學及中國汽車工程研究院股份有限公司等，共同探索5G應用、車聯網及創新技術，未來發展空間大。
不過話說回頭，中美貿易能否談妥、談好，除了關乎中國經濟走向，更是中興會否再受美國制裁的風險所在。大行花旗就指出，中美貿易糾紛令中興的環球市佔率繼續受壓，加上中國電訊商或以共享網絡的方式減少資本開支，早前中國電信(00728)就計劃與中國聯通(00762)共建5G網絡基站，變相令5G設備的訂單及定價受壓。因而維持中興「沽售」評級，目標價僅睇15元。
最後再睇技術走勢，該股周三(4日)逆市下跌約2%至19元，是板塊中表現最弱的一批股份(電訊設備：http://bit.ly/2lYZnvm )，目前仍在7月底以來的下降軌之中，現價低於多條移動平均線，即將下試250日線的18.8元支持位，暫不宜沾手。
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