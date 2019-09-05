【即市分析】中美矛盾未解　中興通訊難翻身

中興開發5G網絡建設的步伐相當進取，近月四出與知名大學及機構簽署合作協議，包括北京交通大學、中國移動北京公司、北京交通大學及中國汽車工程研究院股份有限公司等，共同探索5G應用、車聯網及創新技術，未來發展空間大。

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