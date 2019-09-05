【午市重點睇】美匯直逼98.5水平 日圓金價回軟
2019年09月05日 12:08
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●中美磋商再現曙光，美匯指數直逼98.5水平，最新報98.49，離岸人民幣(CNH)企7.1358，港匯反覆報7.8399；圓匯由約106.3回落至106.6；歐元及英鎊回軟，分別報1.1027及1.2238。金價低見1,541.9美元。布油企60.64美元，紐油報56.21美元。道指期貨升273點。
●恒生指數半日漲101點或0.38%，報26,624點。 https://bit.ly/2lznZL3
-管理層又巨震，國泰航空挫逾3%。
-降準憧憬升溫，內銀內險全線受捧。
-兩融餘額趨升，券商股連日呈強。
●【大行報告】大和將國泰航空盈利預測大降56%。
●港交所冧機，恒指及國指期貨現交易故障。 https://bit.ly/2lxolBS
●滙豐調升港元存款優惠，6個月期年息高達2.4厘。
●【港股格局】
-郭家耀料可彈上27,000點。 https://bit.ly/2lTo5x1
-許繹彬指反彈力疲弱，建議逢高即沽。 https://bit.ly/2m0sRch
●【即市分析】
-中美矛盾未解，中興通訊難翻身。 https://bit.ly/2lSG72q
-本港地產股博唔博得過？ https://bit.ly/2kj1OZn
-恒指大幅反彈過後，應如何部署？ https://bit.ly/2lD7mxO
●A股快報：滬深三大指數半日漲逾1.5%。 https://bit.ly/2jY8qMk
-【專家分析】姚遷：A股政策利好，短線值得憧憬。
●摩通將中國債券納入旗下指數，外資勢流入逾200億美元。
●亞洲股市：日股飆約500點，韓澳股齊升。
●全球大型投行上半年營收跌一成，13年最差。 https://bit.ly/2lEZxHV
●南韓擬放棄世界貿易組織(WTO)中「發展中國家」地位。
●又裁員！傳瑞銀重組投資銀行業務，或削逾百職位。
●終於登場！三星Galaxy Fold周五(6日)南韓發售。
●港元拆息︰1個月跌至1.8厘。
●【地產專題】藍籌都撐唔住！呢個屋苑三周劈價百萬... https://bit.ly/2jY8fk8
●人民幣兌每美元中間價為7.0878，較上日開市價上調26點子，呈兩連升。
-人行不進行逆回購操作。
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