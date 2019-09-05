【午市重點睇】美匯直逼98.5水平　日圓金價回軟

●中美磋商再現曙光，美匯指數直逼98.5水平，最新報98.49，離岸人民幣(CNH)企7.1358，港匯反覆報7.8399；圓匯由約106.3回落至106.6；歐元及英鎊回軟，分別報1.1027及1.2238。金價低見1,541.9美元。布油企60.64美元，紐油報56.21美元。道指期貨升273點。

-管理層又巨震，國泰航空挫逾3%。

-降準憧憬升溫，內銀內險全線受捧。

-兩融餘額趨升，券商股連日呈強。

●【大行報告】大和將國泰航空盈利預測大降56%。

●滙豐調升港元存款優惠，6個月期年息高達2.4厘。

●【港股格局】

●【即市分析】

-【專家分析】姚遷：A股政策利好，短線值得憧憬。

●摩通將中國債券納入旗下指數，外資勢流入逾200億美元。

●亞洲股市：日股飆約500點，韓澳股齊升。

●南韓擬放棄世界貿易組織(WTO)中「發展中國家」地位。

●又裁員！傳瑞銀重組投資銀行業務，或削逾百職位。

●終於登場！三星Galaxy Fold周五(6日)南韓發售。

●港元拆息︰1個月跌至1.8厘。

●人民幣兌每美元中間價為7.0878，較上日開市價上調26點子，呈兩連升。

-人行不進行逆回購操作。

－－－－－－

其實精彩新聞：【股民熱話】貶值停不了 手持人民幣點算好？

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。