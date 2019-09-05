【瑞通推介】新地窩輪牛熊證剖析

瑞通認股證牛熊證銷售部：香港連月來緊張的社會氣氛有望緩和，加上中國服務業數據好轉、英國硬脫歐風險降低，利好環球投資市場。道指隔晚收報26,355點，升237點或0.91%。

香港政府正式宣布撤回《逃犯條例》修訂等四項行動，並重申不應該另設獨立調查委員會調查近日的政治事件。在公布前，恒指周三(4日)午後率先抽升約千點，收報26,523點，周四(5日)早段續於26,500點之上好淡爭持。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流出逾1.7億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾3.5億元，反映投資者認為大市急升過後將稍作整固。周三其牛證街貨重貨區為收回價25,200至25,299點，而熊證街貨重貨區為收回價27,000至27,099點。

據報券商的保薦及承銷收入在科創板開板後急增，刺激券商股周三集體做好。中信證券周三曾升近5.8%至14.96元，收升近半成，企50天線之上，並回補8月初遺下的下跌裂口。周四早段走勢續強，再升逾4%至15.5元，重返7月下旬的橫行區間。周三分別有496萬和1萬元淨流入其好倉和淡倉。

中國國務院要求落實降低實際利率水平措施，及時運用降準等工具，加大對實體經濟支持力度。工商銀行周三收升3%於5.07元，盤中曾升破5.1元，周四早段好淡爭持，暫受制於近期高位5.14元。周三分別有15萬和7萬元淨流入其好倉和淡倉。

港府正式撤回修訂《逃犯條例》，受連串示威活動打擊的香港地產股顯著反彈。新鴻基地產周三曾飆升逾一成至119.7元，逼近1個月高位120.4元，一舉收復10天和20天線。股份周三錄超過34億元成交，為第三大活躍港股。周四早段回落逾3%，於115元水平整固。集團將於下周四(12日)公布業績，另旗下南昌站上蓋項目匯璽III擬於下周開價。周三分別有155萬和508萬元淨流入其好倉和淡倉。

碧桂園連續8個交易日回購股份，共斥資逾3.5億元。另集團早前公布，8月合同銷售金額按月增加近五成。該股周三以近全日高位的10.4元收市，升幅6.12%，收復10天和250天線。股份周四早段好淡爭持，守10.3元之上。周三有37萬元資金淨流出其好倉，淡倉同日則有13萬元淨流入。

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