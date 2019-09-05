【專家樓評】汪敦敬：貿戰兩敗俱傷　美經濟轉弱

今集筆者想談論貿易戰。現在我們看新聞，會看到有一半的訊息與另一半在觀點上是相反的。例如很多人覺得美元升值等於美國經濟強勢，人民幣貶值就等於中國經濟弱勢，這個單純的想法當然是錯誤的，讓我們參考一下數據！

近期我們看到人民幣跌穿了7.1水平，創過去十一年以來最低，當時很多人會揣測中國經濟是否支持不住？在錄影今集的時候，歐元及英鎊已經相繼地出現了大幅下跌。我們會發現整個環球市場出現了三個十分重要的訊息，量化、貶值及減息，大多數有印鈔能力的國家在這三方面的步伐與中國較為一致，因此美元的強勢實屬一個不利的弱勢，尤其在出口方面。

我們看到近期美國經濟弱勢的訊息愈來愈多，其中筆者認為較甚的是PMI(美國製造業指數)出現了明顯下調。數據告訴我們貿易戰是一個兩敗俱傷的策略。在現實之下，美國顯然沒有優勢，在未來市場變化來說，我們千萬不要定位，不要認為市場會如特朗普所聲稱的方向發展，我們應該要參考數據以便掌握時機。

數據雖然是已經發生了的現實，但它總是會比人的感情更快有結論，往往會在樓價回升的訊息出現後差不多兩個月，群眾才會開始接受樓市從谷低上升，所以只要有獨立思想、認真看數據、客觀的買家仍然會是羸家。

祥益地產總裁 汪敦敬

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。