【專家樓評】李志成：下半年新盤入伙潮　勢旺租務

香港近月受到內憂外患困擾，外有中美貿易戰令全球經濟受挫，內有政治事件持續，本港樓市難免受影響。根據差餉物業估價署最新數據顯示，今年7月份，私人住宅售價指數報394.4點，按月跌約0.1%，連跌2個月。至於今年首7個月，樓價仍然升約9.7%，較去年同期11.9%升幅為低。

回顧今年初貿易戰緩和以及美聯儲加息預期降溫，刺激樓市交投，樓價亦隨之彈升，不過年中貿易戰戰火重燃，加上6月份香港捲入政治事件，打擊本港經濟。

有見大市氣氛轉弱，個別急於賣樓的二手業主開始擴闊議價空間至約5至10%，二手樓價開始由高位輕微回落。如果政經局勢持續不穩，預計準二手買家仍然會較觀望，除非業主大幅減價，否則短期二手交投料將「急凍」。

值得注意的是，市況未明下，部分買家可能會「租住先」，觀望後市發展再決定是否入市，加上於暑假租務旺季期間，不少內地生合租單位迎接開學，租務交投暢旺。根據差估署數據，7月份租金指數報197.3點，按月再升約0.3%，連續5個月上升。未來陸續有不少新盤入伙，根據統計，下半年料有超過20個新盤入伙，總共有超過1.1萬伙，供應重鎮包括啟德、元朗、將軍澳，市場對住屋需求殷切，預計短期內租務市場持續暢旺。

香港置業行政總裁 李志成

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