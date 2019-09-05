【即市分析】內房股真係博得過？

講真，每次中國經濟有轉差迹象，中央普遍用固有三招兩式去解決，即谷內需、增基建及撐樓市；減息與降準。不過，如今面對的情況有變，好似內地經濟增長前景唔明朗之餘，消費物價指數卻企硬，而中美貿易戰未解決之前，人民幣又開始貶值，變相減低後兩式以刺激經濟的影響力。

近年中央對樓市政策，一直係「樓是用來住，不是用來炒」，樓市調控措施短期雖未見增加，但亦未見減少，正正反映中央底子裏只想樓市唔跌，但亦唔想樓市升溫，以免推升通脹。所以，就算中央短期或推出降準等政策以刺激經濟，但要留意內房股升勢亦可能是一瞬即逝。講到尾：政策唔就，乜都係假！大家睇睇內房股今日尾市升幅有冇收窄，咪知我講乜囉！

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