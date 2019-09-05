【專家樓評】黃詠欣：納米新樓難做高成數按揭？

納米新盤除了出現爆額的按揭申請情況外，過程中我們接到不少客戶求助個案，他們在申請高成數按揭時，按揭保險公司提出「特別」的問題，令他們不知怎麼辦，以下個案跟大家分享一下。

客戶買入實用面積約140呎的新盤單位，售價約200萬港元，由於客戶剛轉新工，故加了擔保人，原以為入息足夠計算必定可做到80%按揭，怎料他自行申請按揭時，竟被按揭保險公司以不相信該單位面積可以住兩個人(客戶及擔保人)為由拒批，而銀行最終只批出60%按揭。

這個案有兩個較特別的地方，其一承做80%按揭，擔保人是不一定要同住，但按保公司卻以敍做90%按揭的要求來審核此申請；其二，根據過往經驗，按保公司較少以單位面積為拒批理由。經分析後，我們立刻為他找到與另一間按保公司合作的銀行，最終成功協助客戶做到80%按揭。

其實以前都與大家分享過，香港有三間按揭保險公司，三家的批核準則有少許差異，我們較為熟知不同按保公司的要求，可協助客戶配對更適合的銀行及按保公司。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

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