樓價UPDATES：元朗業主續劈價出貨

元朗二手業主繼續劈價出貨，YOHO MIDTOWN三房單位，放盤近一年，最終減價130萬港元，以1,150萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●柴灣杏花邨9月錄首宗買賣，單位為15座高層5室，實用面積約473方呎，兩房間隔，望內園景，原業主曾開價828萬元，但見市況變化，故最終大幅劈價68萬元，並以760萬元獲港島東租客購入，實用呎價約16,068元。

●西灣河鯉景灣怡坤閣中層D室，實用面積539方呎，兩房則王間隔，望樓景，叫價1,050萬元，考慮到樓價持續下跌，最終大幅劈價162萬元以888萬元易手，實用呎價16,475元，上月同類間隔高層單位曾以1,030萬元沽出，是次成交價較早前低14%。

●鴨脷洲海怡半島5日錄得4宗成交，屋苑8座低層E室，實用面積739方呎，套三房套間隔及多用途房，望優質園景、池景及海景，叫價1,500萬元，最終累積減235萬元以1,265萬元易手，實用呎價17,118元。

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九龍區

●將軍澳CAPRI第6座低層A室，實用面積約757方呎，套三房連儲物房間隔，今年7月叫價1,400萬元放售，經議價後減價140萬或約10%，終以1,260萬元以交吉形式成功沽出，實用呎價約16,645元，原業主約於2015年11月，以約922.6萬元購入，持貨約4年，現轉手帳面獲利約337.4萬元，物業升值約37%。

●將軍澳CAPRI第5座低層D室，實用面積359方呎，一房間隔，擁開放式廚房，單位座向東方，外望街景，議價後剛以615萬元成交，實用呎價17,131元，原業主於2015年12月以418萬元購入，持貨快將4年，現轉手帳面獲利197萬元離場，單位期內升值47%。

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新界區

●元朗YOHO MIDTOWN錄本月首宗成交，單位為6座高層D室，套三房連儲物室設計，望山景，實用面積約898方呎，原先叫價約1,280萬元放盤近一年，有見近期市況波動而減價，終獲換樓客以1,150萬元承接，實用呎價約12,806元。

●元朗Grand YOHO第9座高層E室，實用面積約592方呎，兩房兩廳間隔，望內園景，原以925萬元放盤，直至近日獲買家議價並微減7萬，以918萬元成交，實用呎價約15,507元，原業主約於2016年9月，以約682.5萬元買入上述單位，剛鬆綁額外印花稅(SSD)現轉手帳面獲利約235.5萬元，或升值約35%。

●元朗YOHO Town第2座中層F室，實用面積約393方呎，兩房間隔，原先月租開價13,500元，經議價後減價1,000元或約7%，放盤兩星期後終於獲租客以12,500元承租，實用呎租約32元，業主在2011年4月以約268.3萬元買入，現租出可享租金回報率約5.6厘。

●元朗映御1座低層D室，實用面積488方呎，兩房間隔，開價約700萬元，剛減至638萬元成交，實用呎價13,074元，新買家為首置客，見上址樓齡新，樓價相宜，快速拍板承接，原業主則於2016年9月以547萬元一手買入收租，持貨剛滿3年即沽售單位，帳面獲利91萬元或17%。

●元朗映御1座高層B室，實用面積約304方呎，採開放式間隔，原業主早於6月以506萬元放售，經議價後減價44萬或約9%，最終獲買家以462萬元交吉承接，實用呎價約15,197元，原業主約於2016年4月，以約352.4萬元買入，剛鬆綁SSD，現轉手帳面獲利約109.6萬元，單位升值約31%。

●屯門珀御高層J室，實用面積310方呎，開放式單位，以11,500元租出，實用呎租約37元，租客為區內分支家庭，鍾情屋苑樓齡新，遂爽快拍板承租，業主是於2017年底以448萬元買入，現租出單位，回報約3.1厘。

●屯門寶怡花園1座中層F室，兩房間隔，望內園池景，實用面積約415方呎，原先叫價約550萬元放售，單位附裝修，加上可議價，吸引上車客上門睇樓，睇樓兩次後決定入市，終以502.8萬元成交，實用呎價約12,116元。

●大埔太和中心2座高層A室，實用面積294方呎，兩房間隔，議價後以470萬元沽出，實用呎價15,986元，原業主於2013年以264萬元購入，持貨6年，是次沽出單位帳面獲利約206萬元離場，單位升值約78%。

●大埔嵐山9座中層E室，套三房連儲物室間隔，向北望山景，月前開價約830萬元放盤，吸引區內客入市，最終以805萬元成交，實用面積751方呎計，折合呎價約10,719元。

●馬鞍山嘉華星濤灣1座高層C室，實用面積516方呎，兩房間隔，開價約850萬元，議價後以800萬元易手，實用呎價15,504元，原業主於2011年以460萬元購入，持貨8年，是次沽出單位帳面獲利約340萬元離場，單位升值約73.9%。

●火炭駿景園2座中層E室，實用面積1,370方呎，套三房連工人套房間隔，議價後每月以37,000元租出，實用呎租27元，原業主則於2014年以1,380萬元購入，租出單位可享約3.2厘租金回報。

●大圍瑞峰花園5座高層B室，套四房連工人套間隔，望市景，實用面積約1,521方呎，單位於年初叫價約2,500萬元連租約放售，月前交吉開價下調至約2,230萬元，近日獲區內換樓客以2,139萬元承接，實用呎價約14,063元。

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