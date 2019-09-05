【市後重點睇】美匯企穩98.3　道期升191點

中美磋商再現曙光，美匯指數最新見98.34，離岸人民幣(CNH)現報7.14，港匯於7.83上落，圓匯於106.5水平上落，歐元企1.104，英鎊現處1.22水平。金價續跌至1,542美元。布油續考驗60美元水平，紐油企55.8美元。道指期貨升191點。

●市後關注點

-20:15 美國8月ADP私人職位

-20:30 美國上周首次申領失業救濟人數

-22:00 美國7月工廠訂單

-異動板塊：基建相關股落鑊，中聯重科急飆逾7%。

●死機災難：

-散戶要做對沖，金曹指可從牛熊證入手。

-尹啟良指「前所未見」，交易所形象大受影響。

●英國延遲脫歐法案通過，歐洲股市早段向好，英國富時100指數升0.19%，報7,325點；德國DAX指數升0.79%，報12,119點；法國CAC指數升0.79%，報5,575點。

●【即市分析】

●【專家樓評】

-黃詠欣：納米新樓難做高成數按揭？

-李志成：下半年新盤入伙潮，勢旺租務。

-林浩文：港經濟若受創，今年樓價或跌10%。

-汪敦敬：貿戰兩敗俱傷，美經濟轉弱。

●【大行報告】

-大摩：料內地最快本月降準及下調MLF利率。

-大摩料香港樓價未來9個月最多跌一成。

●藍籌屋苑9月連環發市，美孚新邨減30萬沽

●買賣驟增！沙田第一城高層兩房售500萬元。

●一個月冧價14%！鯉景灣兩房則王劈162萬沽。

●全球經貿戰：中方力爭10月初取得實質進展。

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