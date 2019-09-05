【市後重點睇】美匯企穩98.3　道期升191點

2019年09月05日 16:10
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    (Getty Images圖片)
    中美磋商再現曙光，美匯指數最新見98.34，離岸人民幣(CNH)現報7.14，港匯於7.83上落，圓匯於106.5水平上落，歐元企1.104，英鎊現處1.22水平。金價續跌至1,542美元。布油續考驗60美元水平，紐油企55.8美元。道指期貨升191點。
    ●市後關注點
    -20:15　美國8月ADP私人職位
    -20:30　美國上周首次申領失業救濟人數
    -22:00　美國7月工廠訂單
    ●港股走勢反覆，恒生指數全日跌7點或0.03%，報26,515點；港交所暫停衍生市場下午時段交易，收市後的夜期亦暫停，港交所跌0.3%。https://bit.ly/2lznZL3
    -異動板塊：基建相關股落鑊，中聯重科急飆逾7%。
    ●死機災難：
    -破天荒！港交所下午2時起暫停衍生產品市場交易。https://bit.ly/2lxolBS
    -散戶要做對沖，金曹指可從牛熊證入手。
    -尹啟良指「前所未見」，交易所形象大受影響。
    ●A股快報：滬綜指升0.9%，三千點關得而復失。 https://bit.ly/2jY8qMk
    ●亞洲股市：日股飆逾2%，韓股升穿二千點關。https://bit.ly/2k0uoyh
    ●英國延遲脫歐法案通過，歐洲股市早段向好，英國富時100指數升0.19%，報7,325點；德國DAX指數升0.79%，報12,119點；法國CAC指數升0.79%，報5,575點。
    ●【股匯攻略】加拿大元可趁低吸納。https://bit.ly/2lUUJON
    ●【即市分析】
    -期指「死機」，港交所等劏？https://bit.ly/2kkxXzJ
    -李偉傑：中信証券有錢途。https://bit.ly/2lEIzcF
    -內房股真係博得過？https://bit.ly/2lxn8KS
    ●【專家樓評】
    -黃詠欣：納米新樓難做高成數按揭？
    -李志成：下半年新盤入伙潮，勢旺租務。
    -林浩文：港經濟若受創，今年樓價或跌10%。
    -汪敦敬：貿戰兩敗俱傷，美經濟轉弱。
    ●【大行報告】
    -大摩：料內地最快本月降準及下調MLF利率。
    -大摩料香港樓價未來9個月最多跌一成。
    ●藍籌屋苑9月連環發市，美孚新邨減30萬沽
    ●買賣驟增！沙田第一城高層兩房售500萬元。
    ●一個月冧價14%！鯉景灣兩房則王劈162萬沽。
    ●全球經貿戰：中方力爭10月初取得實質進展。
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