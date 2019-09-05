【市後重點睇】美匯企穩98.3 道期升191點
2019年09月05日 16:10
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(Getty Images圖片)
中美磋商再現曙光，美匯指數最新見98.34，離岸人民幣(CNH)現報7.14，港匯於7.83上落，圓匯於106.5水平上落，歐元企1.104，英鎊現處1.22水平。金價續跌至1,542美元。布油續考驗60美元水平，紐油企55.8美元。道指期貨升191點。
●市後關注點
-20:15 美國8月ADP私人職位
-20:30 美國上周首次申領失業救濟人數
-22:00 美國7月工廠訂單
●港股走勢反覆，恒生指數全日跌7點或0.03%，報26,515點；港交所暫停衍生市場下午時段交易，收市後的夜期亦暫停，港交所跌0.3%。https://bit.ly/2lznZL3
-異動板塊：基建相關股落鑊，中聯重科急飆逾7%。
●死機災難：
-破天荒！港交所下午2時起暫停衍生產品市場交易。https://bit.ly/2lxolBS
-散戶要做對沖，金曹指可從牛熊證入手。
-尹啟良指「前所未見」，交易所形象大受影響。
●A股快報：滬綜指升0.9%，三千點關得而復失。 https://bit.ly/2jY8qMk
●亞洲股市：日股飆逾2%，韓股升穿二千點關。https://bit.ly/2k0uoyh
●英國延遲脫歐法案通過，歐洲股市早段向好，英國富時100指數升0.19%，報7,325點；德國DAX指數升0.79%，報12,119點；法國CAC指數升0.79%，報5,575點。
●【股匯攻略】加拿大元可趁低吸納。https://bit.ly/2lUUJON
●【即市分析】
-期指「死機」，港交所等劏？https://bit.ly/2kkxXzJ
-李偉傑：中信証券有錢途。https://bit.ly/2lEIzcF
-內房股真係博得過？https://bit.ly/2lxn8KS
●【專家樓評】
-黃詠欣：納米新樓難做高成數按揭？
-李志成：下半年新盤入伙潮，勢旺租務。
-林浩文：港經濟若受創，今年樓價或跌10%。
-汪敦敬：貿戰兩敗俱傷，美經濟轉弱。
●【大行報告】
-大摩：料內地最快本月降準及下調MLF利率。
-大摩料香港樓價未來9個月最多跌一成。
●藍籌屋苑9月連環發市，美孚新邨減30萬沽
●買賣驟增！沙田第一城高層兩房售500萬元。
●一個月冧價14%！鯉景灣兩房則王劈162萬沽。
●全球經貿戰：中方力爭10月初取得實質進展。
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