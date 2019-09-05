【深度解構】「殭屍企業」充斥全球　隨時爆煲？

2008年金融海嘯及其後2010年起的歐洲債務危機，引發了全球經濟一輪大衰退，在此期間及打後時間，美國聯儲局、歐洲央行等全球央行選擇了減息及量化寬鬆(QE)來支撐經濟。這樣做的其中一個後遺症，便是造成了大量「殭屍企業」存在。它們得益於低息政策，靠着極低的借貸成本「債冚債」，實際上卻是虧損連年，單靠營運業務根本不可能還清貸款。

何謂「殭屍企業」？顧問公司13D Global Strategy＆Research董事總經理、長期研究「殭屍企業」現象的專家Trevor Noren說︰「如果一家公司在不倚賴更多的貸款『債冚債』或售賣資產的情況下，根本無法履行其償還債務的協議，它就是一家殭屍企業。」

這些本來早應「壽終正寢」的企業卻一直「暫緩」死亡，並從資本市場中不斷吸取養份。

Noren表示，大部分主動型投資者，均能避免購買一些明顯屬於「殭屍企業」的股票，如去年底申請破產保護、有過百年歷史的老牌百貨店Sears、美國的玩具反斗城(當年該公司因違規而上市失敗)等。然而，對於一些買入基金或通過投資公司計劃買股票的「被動型投資者」，則可能會在不知不覺間買入了「殭屍企業」的股票。

【全球殭屍企業多得驚人】

由多國中央銀行及金融管理機構組成、總部位於瑞士、俗稱「央行之母」的國際清算銀行(BIS)發表研究報告指出，在全球14個最發達經濟體中，「殭屍企業」佔了所有上市公司總數的12%。該行的貨幣與經濟部主管Claudio Borio更指出，在上世紀80年代，這項比例僅為2%。

投資分析公司Bianco Research的報告亦指出，在美股標準普爾1,500指數(由1,500家公司組成)中，有14%的公司可歸類為「殭屍企業」。這些企業作為指數成分股，其股票廣泛地被包括退休金在內的各類型基金、被動投資者不斷買入。

若以全球計，根據企業業績和財務數據庫Quick FactSet早前披露的數據顯示，在檢視了全球2.6萬家除金融機構以外的主要企業後，發現截至2018財年為止，連續3年無法以營業盈利抵銷償還成本的企業(即俗稱「殭屍企業」)高達5,300間，佔全部比例達兩成(即5家就有1家)；相比之下，2008財年時僅14%。除了比例增加，「殭屍企業」更遍布全球。

單計亞洲，「殭屍企業」以印度、中國內地、南韓，以及台灣最多，分別有617、431、371，以及327家。其中，以印度、印尼，以及南韓的「殭屍企業」增速最快，印度現有26%企業屬於「殭屍企業」。歐洲及美國的「殭屍企業」亦分別達1,439家及923家，美國「殭屍企業」佔比更達30%以上。

【為何情況日益嚴重？】

事實上，這些殭屍企業愈來愈多的原因，與全球持續低息環境不無關係。若從銀行的角度考慮︰當有一位企業客戶借了數百萬美元的貸款，但現在該企業陷入了困境，銀行會否願意看着那家企業破產，並把這些貸款列入壞帳？還是給予企業更多的信用額，希望他們能夠繼續前進一段時間？

在低息政策下，銀行「水浸」令貸款的審批變得寬鬆，借貸成本亦大幅降低。而一些國家，如日本的負利率政策更是令金融市場變得扭曲，出現了「問人借錢反而有息賺」的奇怪現象。

在經濟增長的周期，低利率是可以理解的，畢竟這些「殭屍企業」尚且有翻身的機會。股東、員工及買了退休金的人，也不願意看公司輕易破產。然而，一旦經濟掉頭向下，這些企業便會成為「計時炸彈」，因企業的收入會更低，屆時即使更低息也幫補不了。可以預見的是，「債冚債」是遲早爆煲的行為，使下次經濟災難更難解決。

【阻礙增長 冧市催化劑】

國際清算銀行指出，殭屍企業蔓延全球帶來的其中一個後果，就是社會生產力的下降。畢竟，在資本主義經濟下，用大量資金支撐一間半死不活的公司並不符合經濟效益。Borio說︰「從長遠來看，這或阻礙了生產的增長，因為殭屍企業的數量增加會吸收了本應可以更加有效地利用的資金。」

這些「殭屍企業」寄生在資本市場，不斷從股東、銀行，以及其他貸款機構身上「吸血」之餘，更重要的是，他們很可能會成為全球股災的催化劑！Noren表示，在無數投資者透過指數基金買入這些「殭屍企業」股票的情況下，倘這些企業出現了大規模的債務違約，那麼投資者或恐慌地拋售指數基金！連帶那些同樣在指數當中的正常企業也會被牽連。

Noren表示︰「這是一個系統性的弱點，會加劇經濟動盪，也會令低迷的股市跌勢更嚴圱重。」他認為出事只是時間的問題，若經濟衰退來臨，將會令爆煲的過程加快。

【《沽注一擲》傳奇大鱷：被動投資有「泡沫」】

事實上，電影《沽注一擲》(The Big Short)的角色原型人物之一、棄醫從商，並準確預測2007年美國次按爆煲的投資經理Michael Burry近日表示，被動投資出現「泡沫」，遲早爆煲，並會觸發大冧市！

所謂「被動投資」，即諸如近年交易所買賣基金(ETF)和指數基金愈來愈受投資者追捧，該些基金集中買入大型及成熟的公司，亦有許多公司是投資者不了解的。

他警告，這方式類似10年前的次按風暴，後果會很難看，「像大多數泡沫一樣，泡沫持續時間愈長，最後破滅的慘狀就愈嚴重。目前全球數萬億美元資產都與這些股票的指數掛鈎，就像是愈來愈擁擠的電影院，但逃生出口卻依舊一樣，當全球股、債市流動性降低的時候，一切就會變得更糟糕。」

或許大家明白了「殭屍企業」的深入狀況後，就明白為何「被動投資」最終會引爆災難...絕對不容輕視。

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