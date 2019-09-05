【fb直播】期指輪證話停就停 拖港股後腿？
2019年09月05日 16:34
東網電視更多新聞短片
由於電子交易系統出現問題，香港交易所(00388)周四(5日)破天荒宣布下午2時起，暫停衍生產品市場交易。港股午後由升轉跌，期貨交易出問題，對大市影響有幾大？
恒指周四(5日)動力明顯比A股遜色，憧憬內地降準「放水」，滬綜指一度突破3,000點大關，但對港股刺激作用似乎有限，後市會點走？補回8月初下跌裂口機會渺茫？
國指跑贏恒指，中資金融股在內地「放水」預期下向上，內銀及中資券商股受追捧，內險股亦隨A股同業衝高，邊一隻可以追入？
中美雙方將於10月初，在美國華盛頓重啟貿易談判，處於貿易戰風眼的手機設備股帶頭上升，舜宇光學(02382)即市創新52周新高，不過對於這類股份，投資者勿輕易放下戒心？
《東網Money 18》搵來訊匯證券行政總裁沈振盈以及新城晉峰金融業務總監文錦輝為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
－－－－－－
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。