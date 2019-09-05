【fb直播】期指輪證話停就停　拖港股後腿？

恒指周四(5日)動力明顯比A股遜色，憧憬內地降準「放水」，滬綜指一度突破3,000點大關，但對港股刺激作用似乎有限，後市會點走？補回8月初下跌裂口機會渺茫？

國指跑贏恒指，中資金融股在內地「放水」預期下向上，內銀及中資券商股受追捧，內險股亦隨A股同業衝高，邊一隻可以追入？

《東網Money 18》搵來訊匯證券行政總裁沈振盈以及新城晉峰金融業務總監文錦輝為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！

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