【悲歌不止港青】廈門等樓價僅次倫敦　年輕人寧願回鄉

英國倫敦，之後...中國嘅廈門？

講緊嘅係樓價！美國著名財經媒體彭博社報道，中國經歷了4年樓市熱潮後，世界上一些最昂貴的樓市並不在你預期的地方，鮮為人知的城市已鯉躍龍門，成為「樓市的黃金」。

據統計，目前中國二線城市的樓價並不低，平均價更直逼英國倫敦！資料顯示，若以平均1,076平方呎計，倫敦平均樓價56.63萬美元(約441萬港元)，之後就是中國廈門的52.86萬美元(約412萬港元)、杭州的40.05萬美元、南京的30.87萬美元、蘇州的30.79萬美元、合肥的25.89萬美元、無錫的25.59萬美元、天津的23.88萬美元、濟南的22.97萬美元。

經過一大輪中國二線城市後，才到英國伯明翰的22.86萬美元、利茲的22.74萬美元，以及曼徹斯特的21.65萬美元。

究竟中國樓市有沒有泡沫？可以肯定的是，中國家庭預算已日益吃緊：去年中國家庭平均債務與收入的比值，從10年前的30%，飆升至創紀錄的92%，即不少家庭已面對入不敷支。

獨立智庫安邦諮詢首席研究員陳功表示，中國許多地方的房地產泡沫都在成形壯大。與居民收入相比，樓價開始變得異常。

報道訪問了Vincent Fan，他就是一個很好的例子。這位26歲的IT工程師表示，由於找不到負擔得起的房至，考慮搬離廈門，他是從陝西省來到廈門求學後，在這個城市住了8年，異鄉成了故鄉。不過，過去10年，廈門的樓價增長了兩倍以上，他表示，目前樓價大約是他工資的40倍。他坦言，工資就像是在小城市的級別，但當想買樓時，樓價和大都市一樣。這是不可能的。

廈門是中國東南沿海的港口城市，市中心一幢1,000平方呎的單位幾乎與倫敦的普通住宅一樣昂貴，但廈門工資僅為倫敦的1/4；杭州是科技巨頭總部所在地，每平方呎的樓價現在與亞馬遜公司所在的美國西雅圖不相上下！

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