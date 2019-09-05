憧憬中美貿戰降溫　道指期貨升逾250點

中方表示，將力爭在10月初的磋商中取得實質性進展，令市場憧憬中美貿易談判會有真正「握手」機會，帶動美國國債孳息率集體反彈，其中，最受投資者關注的2年期債息相對10年期不但沒有「倒掛」，目前相距更擴至0.04厘，反映經濟衰退憂慮暫時紓緩。

道指期貨現升257點。惟港股外圍受港交所衍生產品停市影響，目前俗稱「黑期」的新加坡場外期貨報26,504點，仍較周四(9月5日)現貨收市26,515點為低。

中國商務部新聞發言人高峰周四表示，雙方工作層將就10月初在華盛頓舉行第13輪中美經貿高級別磋商的具體安排進行討論，在雙方充分準備情況下，將力爭在10月初的磋商中取得實質性進展。

他表示，中方堅決反對貿易戰升級，這不利於中國，不利於美國，也不利於全世界，相信大家已經注意到，在周四上午的通話中，雙方一致認為，應共同努力，採取實際行動，為下一步磋商創造良好的條件。

他又稱，對於美方加徵關稅的措施，中方的反制手段是充足的，但在當前形勢下，中方認為應該討論的問題是取消對5,500億美元中國商品進一步加徵關稅，防止貿易戰繼續升級。中方正就此與美方進行嚴正交涉。

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