「債券天王」富斯︰中美有共同敵人　就係...

幾乎每年訪港一次嘅「債券天王」富斯(Dan Fuss)，好擔心近排香港面對內憂外患，叫小記代為問候香港人。講到貿戰，Dan話中美兩國鬥落去唔明智，雙方應該認清實際嘅共同敵人，聯手對付！

話說6月時，Dan已經電郵小記問香港情況，話希望所有港人都平安，佢會一直為大家祈禱。

對於中美貿易糾紛，Dan亦表示擔憂。佢語重深長咁話，中美兩國唔應該再鬥落去，反而應該望真咩嘢先係雙方嘅共同敵人，就係迫在眉睫嘅全球氣候變化問題！

佢警告，人類滅絕將比想像中快！就算中美喺貿易爭拗上未能完全停火，都至少一定要達成部分協議，讓雙方有合作空間，共同拯救地球，為大家嘅子子孫孫建設更好嘅未來。佢提到兩國可合作嘅範疇，包括互相分享氣候或醫療等科技研發成果。

Dan幾乎每年11月都來香港一趟，今年佢計劃等呢度局勢穩定番啲之後嚟，話希望可再同小記上山頂俯瞰維港景色。

呢幾年同Dan嘅交流中，小記學到唔少嘢。記得曾經問過佢，點人生先過得有意義。佢答：「就係做每一樣嘢都要以所有人嘅利益為依歸，大家可能覺得我傻，但我係從父母及太太身上學番嚟，我有實踐，更希望啲仔同孫都繼續跟呢套方式生活，活出佢哋嘅燦爛人生。」

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。