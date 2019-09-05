全球經貿戰：美國對華加稅徒勞無功？外媒指貿易逆差反擴大...

中美貿易戰已開打逾一年，美國對華關稅進入第4輪。不過，日媒分析指，與去年夏季貿易戰爆發之前相比，美國貿易逆差反而出現擴大，「特朗普關稅」似乎徒勞無功。

特朗普政府透過對最大進口來源國中國，不斷加徵高關稅以縮小貿易逆差，但結果卻未如所願。資料顯示，美國今年1至6月的貿易逆差為4,121億美元，較去年同期增加3%。雖然對中國逆差減少188億美元，但對墨西哥和越南的逆差額合計增加200億美元。

報道又指，美國對中國徵收高關稅，反而對自身經濟造成負面影響。根據中國的統計顯示，2017年有57%的貿易順差來自美資等外資企業。特朗普政府針對中國的高關稅，同時亦正打擊進駐中國、向美國出口的美企。

事實上，美國去年夏季對中國汽車啟動額外關稅之際，美國福特汽車取消在中國合資工廠生產的小型車對美國出口。若然第4輪關稅啟動，進駐中國的美國企業所受影響亦將進一步擴大，有機會因業績惡化而打擊在美國本土的就業。

另外，關稅產生的「迴旋鏢效應」亦漸浮現。中國的出口產品採用包括美國在內的其他國家製造的零部件和知識產權等，倘若中國對美出口減少，提供零部件和知識產權的美國的出口亦將下滑，反過來打擊美國經濟。

數據顯示，今年次季美國對中國出口減少兩成，對中國以外出口減少1.9%，美國製造業的僱用人數增長亦自今年1月開始放緩。

由此可見，自稱「關稅俠」(Tariff Man)的美國總統特朗普，主打縮小貿易逆差、恢復製造業就業為競選承諾，惟此如意算盤卻未能打得響。分析更指，若然美國貿易逆差無法扭轉，特朗普又堅持打關稅牌，有機會令全球經濟陷入惡性循環的危機。

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