亂世沽定買？「央行之母」估減息更狠　樓市會...

外國傳媒報道，成員包括全球38家央行、俗稱「央行之母」的國際清算銀行(BIS)周四(5日)公布，今年以來，全球為應對貿易戰及經濟放緩，已累積減息32次，加起來的累計減幅達13.85厘，估計在未來12個月，仍會有大約58次的減息行動，整體利率加起來會再下降16厘。

事實上，在美國金融界屬於最具影響力的殿堂級人物之一、現年93歲的美國聯儲局前主席格林斯潘周三(4日)在接受媒體訪問時也表示，「負利率」好快會擴散至美國，這不是會否出現負利率，而是何時出現。他說：「你正在全球看到(負利率)，來到美國只是時間問題。」

由於債息反映着實際利率去向，換言之，他也預期聯儲局會被迫大幅減息。他補充，投資者應觀察30年期美債息，假若再屢創新低，反映實際利率很難大升。目前該債息報2.01厘，8月時曾創下1.91厘的歷史新低。

簡而言之，無論是「央行之母」或「格老」，也估計利率很難大升，事實上，全球樓按利率也趨向極低水平，意味着香港未來按息也會偏低。以下是一些統計：

【美國】

當地30年平均按息已跌至3.6厘，為2016年11月以來最低。由於按息下調，令樓按需求大增，今年第2季整體樓按貸款達9.41萬億美元，已超越了2008年金融海嘯前的頂部。

目前美國人申請「加按」的宗數升至3年最多。由於貸息愈趨便宜，令諸如紐約、三藩市等數價居高不下，可負擔的樓宇正出現短缺。

值得留意的是，上述提到美國30年期債息屢創歷史新低，反映市場對長期利率突飆的預期下降。

【法國】

截至今年6月，當地按息低至平均1.39厘，不少銀行為爭生意，推出更優惠的套餐，務求吸引更多客戶。

【德國】

該國按息亦跌至歷史新低，10年期樓按平均貸息1厘以下，某些貸款商更提供約0.5厘的利率優惠。由於歐央行傾向9月再深化負利率，令不少分析認為，該國按息可能會跌至「零」，與丹麥類近。

低息或會穩住當地樓價，因僅46%德國人擁有物業，相比整個歐元區平均約69%。

【歐元區】

事實上，歐元區約70%成員國今年以來已下調了按息，而整體貸款亦主要用於按揭，包括浮動及固定利率。

【日本】

由於日本已採用負利率政策，10年期固定按息處於0.65厘，部分銀行更推出低至0.53厘的優惠。

由於按揭息率愈來愈低，去年東京樓價升1.3%，其他地區也升0.2%，為過去27年以來首錄上升。不過，全國整體價格仍只及1991年的38%。

【澳洲】

隨着當地央行將利率減至歷史最低，按息亦下調0.4厘左右，目前平均利率約4.94厘，令過去兩個月，悉尼樓價回升，扭轉了過去兩年下跌的趨勢。

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